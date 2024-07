Tuvo la poca fortuna de ser contemporáneo al Big 3 –Federer, Nadal y Djokovic– se supo ganar un lugar entre los gigantes y, muy probablemente, de no haber sido por las lesiones que tuvo, podría haberles peleado el liderazgo por mucho más tiempo. Más allá de eso, supo ganar títulos de Grand Slam, ganar dos medallas doradas en Juegos Olímpicos y ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP. Andy Murray anunció que se retira del tenis y lo hará en París 2024.

A través de su cuenta de Twitter, Andy Murray anunció: “Llegué a París para mi último torneo de tenis, los Juegos Olímpicos. Competir por Gran Bretaña ha sido, con diferencia, las semanas más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez”. Cabe recordar que el escocés -que representa a Gran Bretaña a nivel olímpico- obtuvo las medallas de oro en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.

El fin de una gran carrera

Pese a tener que ganarse un lugar entre gigantes como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, Andy Murray logró imponerse en tres Grand Slams -Wimbledon en 2013 y 2016- y también en el US Open en 2012. Por otro lado, disputó cinco finales en el Abierto de Australia y una en Roland Garros. También supo ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP en el año 2016.

Una lesión que lo cambió todo

Tras un 2016 brillante, Andy Murray tuvo que interrumpir su carrera por un tiempo mientras se recuperaba de una dura lesión en su cadera que lo obligó a colocarse una prótesis. Eso lo sacó de las canchas por largo tiempo y, en su regreso, nunca logró volver a competir de la misma manera. A pesar de eso, siempre fue respetado, tanto por sus rivales como por el público, quien se estima que lo ovacionará en París 2024 cuando ponga punto final a su exitosa carrera.

Wimbledon 2024, un mal trago

Andy Murray quiso jugar a pleno su último Grand Slam en el All England, pero una molestia física lo obligó a no presentarse en individuales. Sí pudo formar parte del cuadro principal en dobles, tanto masculino -junto a su hermano Jamie- y también en mixto, en dupla con Emma Raducanu. En el masculino cayó en su presentación y en mixto no pudo competir ya que Raducanu se bajó por una molestia física y también porque avanzaba a buen ritmo en individual femenino.