Noah Lyles es la cara del atletismo moderno, un atleta norteamericano con gran estado físico, buena apariencia y una facilidad notable para enganchar a la audiencia con sus gestos, gritos y forma de manejarse. Además, suele respaldar todo ello en la pista, y era el principal candidato a ganar los 100 y 200 metros libres en París 2024, aunque no pudo completar la tarea, a causa del COVID.

Lyles ganó los 100 metros libres por 0.005s de diferencia. Sí, cinco milésimas, en lo que fue la definición más ajustada en la historia de la prueba reina en velocidad dentro de la pista de atletismo. Sin embargo, en los 200 metros fue relegado al tercer puesto, por detrás de su compatriota Kenneth Bednarek (Plata) y el botsuano Letsile Tebogo, ganador del primer oro olímpico en la historia de su nación.

Minutos después de finalizar la prueba, Noah Lyles fue retirado de la pista del Stade de France en silla de ruedas y allí fue cuando todo se supo: había corrido con COVID. Un valiente, temerario y hasta negligente esfuerzo. “Tengo COVID. Me levanté temprano el martes, como a las cinco de la mañana, sintiéndome horrible“, reconoció Lyles.

Noah Lyles corrió con COVID la final de los 200 metros libres en París 2024. IMAGO

“Supe que era algo más que el esfuerzo de los 100 (metros llanos que corrió el lunes). Me mentalicé en no entrar en pánico, he enfrentado peores situaciones y me he sentido peor en el pasado“, le explicó el atleta a NBC, revelando haber descubierto que se contagió de COVID dos días antes de la final.

El esfuerzo de Lyles para competir en París 2024 a pesar del COVID

Noah Lyles procedió a relatar cómo se manejó para poder estar en las mejores condiciones posibles y enfrentar igualmente la prueba, en la que se trajo el bronce. Nada mal para su estado de salud.

“Lo llevé día a día, traté de hidratarme tanto [como me fue posible]“, destacó. “Pasé las noches con mucha toz, escalofríos y dolor de garganta. Tratamos de mantenerlo lo más en silencio posible. Sabían el cuerpo médico, mi entrenador y mi madre, no queríamos generar pánico”, relató el norteamericano. “Está claro que ha causado un impacto [en su rendimiento], pero nunca estuve más orgulloso de mi mismo, por salir aquí, competir y ganar el bronce”, completó.

El norteamericano se mostró sumamente cansado tras la prueba, más de lo usual, pero dado su contagio de COVID, es algo que ahora resulta lógico. Sus esfuerzos por recuperar el aliento llamaron la atención de los médicos, que decidieron retirarlo en silla de ruedas por precaución.

Lyles fue retirado en silla de ruedas tras no poder recuperar el aliento. IMAGO

El campeón olímpico, Letsile Tebogo, cargó contra Lyles: “Arrogante”

Letsile Tebogo hizo historia. Su conquista del oro olímpico en París significa algo nunca antes visto en Botsuana, su país natal. Sin embargo, al ser consultado por los medios, aseguró que no se ve como la nueva cara del atletismo, y que le deja ese lugar a Lyles.

Tebogo es el nuevo rey de los 200 metros llanos pero prefiere dejarle el protagonismo a Lyles. IMAGO

“No, no puedo ser la cara del atletismo porque no soy una persona arrogante y bulliciosa como Noah [Lyles]“, declaró el flamante rey de los 200 metros llanos. “Para mí, Noah es la cara del atletismo”, sentenció el botsuano en la conferencia de prensa tras su oro.

Lyles había declarado antes de la final, a pesar incluso del COVID, que iba a conquistar los 200 metros, tal y como hizo en la prueba de los 100 metros llanos. “Ganaré. Cuando pasemos la curva, estaré adelante y ellos se deprimirán“, había presagiado el norteamericano, haciendo gala de esa arrogancia de la que habla Tebogo.

En cualquier caso, París 2024 parece haber terminado para Lyles, que estaba pactado para competir en los 4×100, la carrera de relevos por naciones que pone fin a las pruebas de velocidad en atletismo. Sin embargo, dado su estado de salud, eso no parece que será una posibilidad para él en estos Juegos Olímpicos.