El tenis fue uno de los deportes que dio inicio a su actividad en los París 2024 este sábado, el día posterior a la ceremonia de apertura de la competencia. Novak Djokovic hizo su debut y venció con bastante facilidad a su rival de turno, y luego del partido destacó un aspecto a mejorar en los Juegos Olímpicos.

Resulta que el serbio venció por 6-0 y 6-1 en 53 minutos al australiano Matthew Ebden, un rival que no estaba a nivel. Pero tener que disputar este encuentro no le cayó nada bien a Nole, y es que su rival no jugaba un partido de Singles desde hace más de dos años.

Luego de completar su partido de primera ronda, Djokovic expuso las reglas del tenis en los Juegos Olímpicos y afirmó: “No creo que sea una buena imagen para el deporte, para ser honesto.” Claramente molesto, continuó destacando: “Lo que no entiendo son las reglas, no tienen mucha lógica para mí. Si alguien se retira o cancela con el cuadro ya establecido, recién entonces le pides a un jugador de dobles que juegue singles”, reflexionó Djokovic.

La selección de Ebden fue una opción de emergencia utilizada por la ITF y el Comité Organizativo de los Juegos Olímpicos, ante bajas de último momento, como la de Jannik Sinner, número 1 del mundo. Sin embargo, Djokovic no cree que sea excusa: “Hubo muchos jugadores de Singles que tenían tiempo, y eran alternativas, que pudieron ser llamados para venir [a jugar]. En medio día hubieran estado aquí”, aseguró.

Matthew Ebden terminó enfrentando a Djokovic por la falta de jugadores de Singles.

Djokovic pide que esa regla del Tenis en los Juegos Olímpicos sea modificada

“No creo que las reglas sean buenas, en absoluto. Creo que necesitan cambiarlo, es algo que ha pasado en cada Juego Olímpico en el que he sido parte, y éste es mi quinto”, continuó Djokovic. “Simplemente no entiendo por qué, si tienes el tiempo, si es en Europa -donde están la mayoría de los jugadores-, no es una gran imagen para el tenis”, agregó el principal candidato a la medalla de oro.

Nole mencionó a Matteo Berrettini, ganador de 10 partidos consecutivos y de dos títulos al hilo en el circuito ATP, como un posible wildcard, que finalmente no fue invitado a la competición. “Berrettini era uno de esos jugadores que tranquilamente podría haber estado compitiendo en este torneo”, destacó.

Djokovic expuso la ausencia de Matteo Berrettini de los Juegos Olímpicos.

Djokovic aclaró que no es algo contra su rival de turno

Nole aclaró que no se trata de algo contra Ebden, quien claramente venía al torneo a jugar los Dobles. “Me dijo que pasaron más de dos años desde que jugó un partido de Singles, que este fue su último partido. Está retirado [de Singles]. Así que tampoco debió haber sido una buena sensación para él estar en la cancha en esas condiciones, pero es lo que es”, expresó.

“Realmente espero que la ITF y los Juegos Olímpicos consideren cambiar esta regla. Fue duro para Matthew, quien creo que no ha practicado para un partido de Singles en dos años”, agregó a modo de reflexión Nole.