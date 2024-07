Tenis es una de las disciplinas que tienen lugar en los Juegos Olímpicos de forma regular desde hace ya varias décadas. Suele ser uno de los torneos más emocionantes, con las principales estrellas del deporte buscando conquistar la preciada medalla dorada. Sin embargo, esta vez tendrá una dura baja.

Jannik Sinner, número uno del circuito y por ende el mejor tenista de la actualidad, anunció en sus redes sociales que no podrá estar presente en los Juegos Olímpicos. ¿El motivo? Sufre de una amigdalitis, enfermedad que lo afecta y por recomendación médica tendrá que descansar, perdiéndose así el torneo en París.

De esta forma no sólo se perderá la posibilidad de darle a Italia una medalla de oro en el torneo de Singles, sino en el Dobles, donde estaba pactado a participar junto a su compatriota, Lorenzo Musetti.

El mensaje de Jannik Sinner

Jannik Sinner se bajó de los Juegos Olímpicos.

“Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París“, comenzó explicando Sinner. Luego, el líder del Ranking ATP explicó: “Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara.”

Sinner se lamentó por esta enfermedad y reconoció: “Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante.”

Finalmente lanzó un mensaje de apoyo para todos sus compatriotas que estarán presentes en París 2024: “Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa”, expresó.

Juegos Olímpicos: Los candidatos y los argentinos en presentes en el Tenis individual masculino

Con la baja de Jannik Sinner, se le abren posibilidades a varios otros tenistas que buscarán el Oro en París. Andy Murray, bicampeón (2012 y 2016), Rafael Nadal (2008) y Alexander Zverev (2022) serán los campeones que dirán presente una vez más.

Andy Murray, bicampeón olímpico, disputará el último torneo de su carrera profesional en París 2024.

Novak Djokovic irá por la única gran presea que le falta en su carrera, mientras que Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex de Miñaur, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas son otros de los candidatos.

Mientras tanto, los cuatro argentinos que estarán presentes en París 2024 serán Sebastián Báez (19º ATP), Francisco Cerúndolo (27º ATP), Mariano Navone (29º ATP) y Tomás Etcheverry (31º ATP).

El sorteo de los enfrentamientos se realizará el jueves 25 de julio, mientras que la competición como tal dará inicio el sábado 27.