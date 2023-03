El expresidente de La Nación se había tomado una fotografía con la Pulga en la gala del The Best y ahora lo respaldó en redes sociales.

No fue es una jornada nada alegre para Lionel Messi y sus seres queridos. En horas de la madrugada balearon un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y, como si fuera poco, le dejaron un peligroso mensaje al astro argentino para la próxima vez que vuelva a su ciudad natal: "Te estamos esperando".

La violencia y la inseguridad que existe en Santa Fe, más precisamente en Rosario, no deja de ser un tema de preocupación para los habitantes y este hecho no hace más que resaltarlo. Incluso se vieron mensajes contra el intendente de la ciudad: "Javkin también es narco, no te va a cuidar".

A raíz de lo sucedido en esta madrugada de jueves, el expresidente de La Nación, Mauricio Macri, decidió manifestar su repudio a través de su cuenta de Twitter a pocos días de haberse cruzado con Leo Messi y su familia en París para la gala del FIFA The Best.

"Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias", publicó el exmandatario que, a su vez, también lanzó un mensaje político para las elecciones presidenciales que se avecinan. Un clima muy caliente.