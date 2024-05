Tras aportar un gol a la primera victoria de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2024, Adam Bareiro fue consultado acerca del interés que tanto Boca como River tendrían en su fichaje en el próximo mercado. “Trato de manejar muy tranquilo todo lo que se estuvo hablando la semana pasada”, manifestó el paraguayo.

“Personalmente estoy cien por ciento enfocado en San Lorenzo. La verdad que esta institución me dio mucho, siempre voy a estar muy agradecido por eso. Si hoy en día estoy en boca de otros clubes es porque esta institución me abrió las puertas para mostrar mi mejor versión“, agregó.

Por otra parte, Adam Bareiro negó que se haya establecido con él cualquier tipo de contacto para avanzar en una negociación: “Conmigo no habló nadie puntualmente. No tuve contacto con nadie. No sé si al club llegó algo o no, Ortigoza dijo que no. El día de mañana, si llega una oferta, el club lo va a analizar. Yo también. Voy a resolverlo de la mejor manera para mi futuro y para mi familia, obviamente”, concluyó.

¿Hubo o no contactos por Bareiro?

En coincidencia con las últimas declaraciones al respecto de Néstor Ortigoza, el dirigente más involucrado en el fútbol profesional del club, Germán García Grova aseguró en TyC Sports que “no hay absolutamente nada de ninguno de los dos clubes”. Por el lado del Xeneize, Tato Aguilera respaldó la información de su colega y dijo que no hay más que aquel viejo elogio de Juan Román Riquelme en una charla futbolera.

Adam Bareiro, el goleador de San Lorenzo de Almagro.

El compromiso que asumió San Lorenzo con Bareiro

Sean o no Boca y River los interesados, en San Lorenzo dieron la palabra a Adam Bareiro de no poner obstáculos ante la posibilidad de una transferencia que pudiera ser favorable para él tanto a nivel deportivo como económico. Ese compromiso verbal fue clave para retener al delantero a inicios de año, cuando lo buscaron desde Brasil, así como para ganar tiempo a la hora de saldar una deuda contraída con el paraguayo.

Otro aspecto que favorece la salida del delantero, incluso cuando tiene un contrato que lo vincula hasta 2025, es que su cláusula de rescisión se bajó de 7 a 3.5 millones de dólares, una cifra perfectamente abordable por los dos equipos más grandes del fútbol argentino.

Los números de Bareiro en 2024

Aunque a San Lorenzo no le ha ido del todo bien en lo que va del año, lo que derivó en la salida de Rubén Darío Insúa para ser reemplazado como entrenador por Leandro Romagnoli, Adam Bareiro siguió haciendo sentir su poderío goleador tanto en el ámbito doméstico como internacional, con 7 goles en 17 partidos disputados.