La vinculación de Claudio Echeverri con el City Group, que pagó 18.5 millones de euros para sacarlo de River antes que pudiesen acostumbrarse a disfrutarlo, ha generado desde el vamos mucha incertidumbre respecto a su futuro. Quedó claro desde un principio que no recalaría de manera inmediata en Manchester City, pero se barajaron diferentes opciones hasta que se concluyó que la mejor sería Girona, donde esperaban recibirlo a inicios de 2025.

Sin embargo, la clasificación del equipo catalán a la Champions League por primera vez en su historia cambió esos planes porque una reglamentación UEFA impide que dos equipos del mismo dueño que jueguen competiciones europeas se presten jugadores entre sí. Frente a esa problemática, los dueños del pase del Diablito siguen entendiendo que es La Liga de España el mejor destino para que se desarrolle durante su primera temporada en Europa y son tres las opciones que se barajan por fuera de Girona.

Según avanzó el diario Olé, los candidatos a recibir al jugador que continuará defendiendo la camiseta de River hasta fin de año son Real Sociedad, equipo que todavía compite por ingresar a competiciones europeas; Real Betis, que aunque está fuera de puestos de clasificación a la Conference League todavía se mantiene a la expectativa; y Las Palmas, equipo que se sabe no tendrá competencia internacional la próxima temporada y al que el City Group ya cedió a Máximo Perrone.

Lo que es una garantía, incluso con la problemática reglamentaria de por medio, es que El Millonario no tendrá oportunidad alguna de pujar para que Claudio Echeverri se quede algunos meses más en el club. La decisión de que comience a jugar en Europa desde el primero de enero ya está tomada, sea cual sea su destino.

Claudio Echeverri se despedirá de River a fin de año.

¿Qué debe pasar para que Echeverri pueda recalar en Girona?

Si al momento de oficializarse la cesión de Claudio Echeverri Girona estuviese fuera de competencia en Champions League, teniendo en cuenta que la “fase liga” del nuevo formato se desarrollará de septiembre a enero y que el mercado de pases europeo cerraría el primero de febrero, podría retrasarse su llegada al Girona aprovechando esos límites.

¿Qué dice la reglamentación UEFA sobre multipropiedad?

El artículo 5.01 sobre la “integridad de la competición y la multipropiedad” del Reglamento de Competiciones de Clubes del ente rector del fútbol europeo ordena que “ningún club que participe en una competición de clubes de la UEFA puede, ya sea directa o indirectamente: pedir o negociar valores o acciones de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA, ser miembro de cualquier otro club que participe en una Competición de clubes de la UEFA, participar en cualquier formato en la gestión, administración y/o actividades deportivas de cualquier otro club que participa en una competición de clubes de la UEFA, o tener cualquier poder en la gestión, administración y/o actividades deportivas de cualquier otro club que participa en una competición de la UEFA”.

Girona simula desvinculación de Manchester City

Clasificado a la competencia en la que también participará Manchester City, también propiedad del holding emiratí Abu Dhabi United Group, en Girona ya están avanzando sobre una reestructuración de su Consejo Administrativo desvinculando amistosamente a Ingo Bank, John MacBeath y Simon Cliff, quienes también integran la directiva del equipo inglés. Así las cosas, el club catalán no solo quiere demostrar que el City no tiene allí poder de decisión, sino además que no tiene ninguna influencia en su dirección deportiva.

Si bien desde julio del año pasado UEFA aceptó equipos con el mismo propietario en sus competencias internacionales, como fue el caso de Aston Villa y Vitoria Sport Clube, lo hico bajo la expresa aceptación de estos de “no traspasarse ni cederse jugadores entre sí, no subscribir ningún tipo de cooperación, ni acuerdos técnicos o comerciales conjuntos; y no utilizar bases de datos conjuntas de ojeadores y jugadores”.