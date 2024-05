La Temporada 2023/24 de Lisandro Martínez ha sido una auténtica pesadilla; apenas pudo disputar 11 partidos con la camiseta del Manchester United y las lesiones no lo han dejado en paz. Ahora, ya recuperado de la última molestia sufrida, intenta regresar al primer equipo, pero Erik ten Hag le bajó las expectativas.

Ayer por la tarde el Manchester United anunció en un comunicado oficial que Lisandro Martínez -al igual que Marcus Rashford- volvió a entrenarse con el primer equipo de los Red Devils. Y hoy, en conferencia de prensa, el entrenador neerlandés reveló la charla que tuvo con el central de la Selección Argentina.

“Ayer Licha vino y me dijo que quería jugar el domingo contra Arsenal”, reconoció ten Hag. “La realidad es que aún no está listo, necesita algo más de tiempo para completar el proceso. Está desesperado, y no es el único“, agregó el entrenador neerlandés, cuyo futuro pende de un hilo.

Erik ten Hag quiere llevar la situación con calma, luego de que Licha apenas pudiera jugar 20 minutos desde inicios de febrero. Una lesión en la rodilla, y una en el gemelo en un entrenamiento, lo han dejado fuera de las canchas por casi cuatro meses.

Licha quiere volver lo antes posible a las canchas.

Licha necesita minutos si quiere estar en la lista de la Copa América

Con la ausencia de Lisandro Martínez confirmada para el partido ante Arsenal, el Manchester United apenas tendrá tres partidos restantes en la temporada: Newcastle y Brighton por Premier League, y Manchester City en la final de la FA Cup.

A estos tres partidos tan sólo se le podrán agregar Ecuador y Guatemala, los amistosos finales de la Selección Argentina en la previa de la Copa América. De esta forma, ese será todo el rodaje que podrá acumular Licha antes del inicio del campeonato continental en Estados Unidos, el próximo 20 de junio.

Lisandro Martínez no es el único defensor del United lesionado

La última presentación del Manchester United se saldó con una de las peores derrotas de la temporada, al caer por 4 a 0 ante el Crystal Palace en Selhurst Park. Pero la realidad es que la defensa central de los Red Devils estuvo compuesta por Jonny Evans y Casemiro.

El motivo de esto no fue un ingenio táctico de ten Hag, sino la necesidad. Licha Martínez, Raphael Varane, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw y hasta el juvenil Willy Kambwala se encontraban lesionados de cara al partido.

Las lesiones en la defensa del Manchester United no se detienen.

Erik ten Hag espera poder contar con Licha y alguno de los defensores de mayor renombre de su equipo para la final contra el City, y también para lo que serán dos partidos claves para definir su posición final en la Premier League, con el objetivo de entrar en competencias europeas de cara a la próxima campaña.