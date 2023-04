Todo indica que el astro argentino no continuará en Paris Saint-Germain y varios conjuntos alrededor del mundo se ilusionan con sus servicios.

El inesperado equipo argentino que quiere a Messi: "No sería un mal club para Leo"

El próximo 30 de junio culminará el actual contrato de Lionel Messi con Paris Saint-Germain y es prácticamente un hecho que el astro argentino de 35 años de edad no renovará el mismo. El contexto adverso y el repudio por parte de los hinchas hacia su persona generaron que la Pulga no tenga demasiado interés en prolongar su estadía en Francia.

En medio de ese panorama, la primera opción que apareció en escena es la de Barcelona. Cada vez hay más chances de que el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, retorne al club donde es ídolo absoluto y donde expuso la mejor versión de su carrera. Sin embargo, al mismo tiempo, otros tantos clubes alrededor del mundo se suman a la contienda.

Inclusive, Newell's Old Boys de Rosario, equipo donde Messi dio sus primeros pasos de niño, no deja de soñar con la posible contratación del reciente campeón del mundo con la Selección Argentina. A su vez, de forma reciente, Jorge Brito, presidente de River Plate, compartió su sueño de poder contratar a quien es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

Pero, en las últimas horas, sucedió algo que nadie tenía en los planes. Es que Rubén Darío Insúa, director técnico de San Lorenzo de Almagro, indicó que el Ciclón sería un buen club para que Messi continúe con su carrera como futbolista profesional. Lo hizo después de la gran victoria de los de Boedo en Venezuela por la Copa Sudamericana.

"San Lorenzo no sería un mal club para Leo, sería un buen equipo para él. Digamos que San Lorenzo reúne algunas condiciones bastante interesantes para que, si algún día decide jugar en el país, pueda hacerlo acá", comenzó señalando Insúa. "Si me preguntás si creo que va a pasar, creo que no. Lo importante es que siga jugando en la Selección", indicó en diálogo con 'TyC Sports'.