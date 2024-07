El mercado de pases de Boca se mueve a ritmo frenético luego de acordarse la segunda alta con la contratación de Tomás Belmonte. Sin embargo, el Xeneize no se quedará allí y buscará cerrar más incorporaciones en las próximas horas. En paralelo, Nicolás Valentini atrae la atención en el fútbol italiano, y el plantel entero goza de un día libre antes de afrontar la parte más dura de la minipretemporada.

Tomás Belmonte ya es refuerzo

Belmonte, nuevo jugador de Boca

El volante de 26 años ya pasó la revisión médica y posó con la camista de Boca. El Xeneize compró el 50% de su ficha en cifras cercanas a los 3 millones de dólares y firmará su contrato en las próximas horas. Con su arribo, el club de la Ribera selló a su segundo refuerzo detrás de Gary Medel, pero lejos está de retirarse del mercado de pases. Usará el dorsal 5 que dejó vacante Ezequiel Bullaude.

La Roma de Daniele De Rossi quiere a Valentini

Según lo informado por el periodista Gianluca Di Marzio, el equipo comandado por el ex futbolista del elenco de la Ribera, Daniele De Rossi, tiene un gran interés en sumar a Nicolás Valentini, y es por eso que en los próximos días se esperan contactos con su representación.

Siguiendo con su información, la fuente citada agrega que el futbolista del Xeneize gusta mucho en el cuerpo técnico de la Loba, que busca defensores para reforzar el plantel, ya que el entrenador De Rossi lo conoce de su paso por el fútbol argentino en 2019, cuando Valentini todavía se desempeñaba en Reserva.

Cabe destacar que Roma no es el único equipo interesado en fichar al defensor central, ya que hay otros dos equipos de la Serie A de Italia que lo tienen en carpeta, como la Lazio, que jugará Conference League, y el recién ascendido, el Como 1907, pero por el momento es la Loba quien manda en la carrera.

Novedades del entrenamiento

Este lunes, el plantel de Boca tendrá el día libre luego de haberse entrenado viernes, sábado y domingo. Luego, desde el martes hasta el próximo domingo tendrán prácticas a doble turno y con concentración en el Hotel Intercontinental, ubicado en San Telmo, siendo la semana más fuerte de entrenamientos en la minipretemporada que afronta el Xeneize antes del partido con Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.

Los nuevos nombres del mercado de pases

Giuliano Galoppo, el volante que quiere Boca

Mientras aguarda respuesta de los clubes por las ofertas enviadas por Brian Aguirre a Newell’s, por Matías Galarza a Genk de Bélgica, por Agustín Martegani en San Lorenzo y por Carlos Palacios en Colo Colo, en las últimas horas trascendieron tres nuevos nombres dentro del mercado de pases xeneize.

Giuliano Galoppo, volante de Sao Paulo que hace tiempo interesa en Boca, podría arribar en las próximas semanas debido a que es del gusto de Diego Martínez, quien lo pidió como refuerzo, y no es tenido en cuenta en el equipo brasileño. El Xeneize ya se movió y ofertó 3 millones de dólares por el 50% del pase. Aguardan respuesta del Tricolor con optimismo. De concretarse, Galoppo regresaría al equipo en el que hizo inferiores antes de recalar en Banfield, donde tuvo su debut profesional.

En caso que no se concrete el arribo de Matías Galarza, que es prioridad para Boca en la actualidad del mercado, el nombre que se asoma para reforzar la zona del volante central es el del argentino nacionalizado paraguayo, Gastón Giménez. Con actualidad en Chicago Fire de la MLS, el ex Vélez se asoma como alternativa si Genk finalmente no accede a vender al mediocampista con pasado en Argentinos Juniors.

Por último, en las últimas horas se conoció que Boca podría ir a la carga por Milton Giménez para dar con un delantero que sea suplente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Anteriormente, el Xeneize buscó a Javier Correa para este rol, pero ya acordó su arribo al Colo Colo de Jorge Almirón. Giménez tenía todo acordado con San Lorenzo y se encuentra en conflicto con Banfield, y ante la posible baja de Darío Benedetto, en la Ribera harían el intento para quedarse con su ficha a sabiendas que será un suplente fijo en el plantel.