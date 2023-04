Ligue One

Ligue One

Por la fecha 30 de la Ligue One, el Paris Saint Germain, que viene de dos derrotas consecutivas como local, visita al Niza en el Allianz Riviera, con el objetivo de volver a la senda del triunfo y volver a sacarle una diferencia de 6 puntos al Lens, su inmediato perseguidor, que ganó su partido.

Para este partido, el entrenador Christophe Galtier decidió que Lionel Messi, quien fue silbado en los últimos dos encuentros en el Parque de los Príncipes, y criticado por la prensa francesa, sea titular, compartiendo dupla de ataque con Kylian Mbappé, como viene siendo costumbre tras la lesión de Neymar.

En su cuenta oficial de Twitter, el equipo parisino publicó un posteo para promocionar el partido, con fotos de jugadores de su plantel, en la que aparecen Marquinhos, Mbappé y Sergio Ramos entre otros, con la particularidad de que brilla por su ausencia la foto de Lionel Messi, algo que generó la molestia de los hinchas argentinos.

"Salí de ahí", comentan algunos, mientras que otros no pueden creer que en la foto esté presente Gianluigi Donnarumma, quien viene teniendo un flojo rendimiento, y no el delantero argentino, que es el máximo anotador de la presente Ligue One.