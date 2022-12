¿Lo consigue en 2023? El único récord que Messi no pudo alcanzar

"Prefiero ganar algo importante con la Selección, aunque sea con un gol en contra del equipo rival. No me interesan los récords, aunque ahí están, pero eso no te hace ganar títulos", le dijo Lionel Messi a El Gráfico en marzo de 2016. Como si se tratara de algún tipo de paradoja, en el Mundial de Qatar se convirtió en el máximo goleador de Argentina en este tipo de competencias, y luego ganó 'algo importante'.

A pesar de los dichos de Messi, antes de conquistar la cita mundialista, con la celeste y blanca logró levantar la Copa América, nada más ni nada menos que en Brasil, y ante el anfitrión. Sí, son los dos trofeos más importantes que posee con los colores de su país, como así también lo fueron los mundiales juveniles y los Juegos Olímpicos. Pero al rosarino siempre le falta algo por qué competir.

Ya sin trofeos por disputar en lo que resta del 2022, el ex FC Barcelona se quedó en la puerta de un récord que posee uno de sus grandes laderos en el ambiente futbolístico: Dani Alves es el futbolista con más cantidad de títulos en toda la historia. El brasileño acumula 43 trofeos en sus vitrinas, mientras que el capitán de la Selección Argentina, con el Mundial de Qatar, llegó a las 42 consagraciones.

Cuando retome la actividad en PSG, donde posee contrato hasta mediados de junio del 2023 y aún no acordó su renovación, buscará alcanzar y superar al ex lateral derecho de Juventus. Y para ello tendrá tres posibilidades: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, donde los franceses buscarán la primera de su historia.

A Messi no le interesan los récords, pero así y todo los rompe. No los busca, pero los alcanza y los supera. Las estadísticas son números, y a muchos futbolistas y/o deportistas no los preocupan, pero como están latentes y acompañan los diferentes recorridos, siempre buscarán superarlas. El 10 irá por ello, una vez más. Como ya hizo con el Mundial.