Las noticias que el hincha del Millonario no puede dejar de leer este sábado 27 de abril.

Sin competencia hasta el próximo martes 7 de mayo, fecha en que le tocará visitar a Nacional en Montevideo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en River ha habido tiempo para hablar y ocuparse de la planificación futura, con nombres importantes que entraron en órbita y con una posibilidad de retener a Claudio Echeverri que ilusionó a los hinchas pero que según el propio vicepresidente Matías Patanian no fue más que un rumor.

“Lo que está firmado es la única verdad”, dijo el dirigente en diálogo con ESPN, para poner paños fríos a la ilusión de poder ver al Diablito vestir la camiseta del Millonario también durante 2025. “Lo que está firmado es que se produjo la venta y a la vez un préstamo con el Manchester City que vence a fin de este año. Es lo que está firmado y es lo que vamos a respetar”, explicó.

Ese compromiso que Matías Patanian puso de manifiesto estipula que Claudio Echeverri deberá viajar rumbo a Inglaterra en diciembre de este año, para firmar todos los papeles de su contratación y ser presentado como nuevo futbolista del equipo que conduce Josep Guardiola.

La posibilidad de ir por Muniain

La decisión de Iker Muniain de no continuar en Athletic de Bilbao, club en el que ha realizado toda su carrera deportiva, una vez que le presente temporada llegue a su fin lo puso casi de inmediato en la órbita de River, equipo del que él mismo se ha encargado de manifestarse como férreo seguidor y que le representaría la oportunidad de cumplir un viejo anhelo.

Echeverri dejará el club a fin de año.

En una evaluación de las oportunidades que tendrá El Millonario en el próximo mercado de fichajes, Patanian puso ciertos reparos a la posibilidad de ir en busca del futbolista vasco. “Sabemos de su fanatismo por River y que además finaliza su contrato con el Bilbao, pero después hay que evaluar muchas cosas“, advirtió.

“Hay que evaluar si quiere venir a la Argentina, cómo sería su adaptación, y si realmente tiene River la prioridad en ese puesto. Hay que evaluarlo estos meses. No quiero anticiparme a cosas que si no se dan, quedan como un fracaso. Pero sí sabemos que es muy riverplatense, contó la anécdota de la final de Madrid y la locura que hizo. Y lo otro que sabemos es que se irá del Bilbao. No puedo decir mucho más”, agregó.

¿Es Alexis Sánchez una posibilidad?

Otro futbolista que cambiará de destino una vez finalizada la temporada será Alexis Sánchez, quien con 35 años dejará Inter de Milán con el pase en su poder y ya habría recibido consultas de parte de River para dar lugar a un regreso con el que los hinchas se ilusionaron más de una vez desde su salida a mediados de 2008.

Hace aproximadamente un año que la directiva del Millonario puso especial atención en el chileno, cuando salió del Olympique de Lyon y fue el propio Enzo Francescoli el que se encargó de avisar que tenía las puertas abiertas en el caso de querer volver. Actualmente, la postura es la misma, pero algo más activa si se tiene en cuenta que ya se habrían entablado conversaciones por el futbolista.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

La próxima presentación de River será el próximo martes 7 de mayo, desde las 21.00, en el Gran Parque Central de Montevideo ante Nacional. El Millonario llega a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores como el único líder de la zona y con puntaje perfecto.