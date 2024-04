Luis Advíncula es un futbolista que no suele expresarse públicamente, ya que no le gusta que saquen de contexto sus frases. Sin embargo, el lateral derecho de Boca recordó el momento que le tocó atravesar hace algunos años con un entrenador. Y no se guardó nada.

Todo ocurrió en 2016 cuando Ricardo Gareca era el director técnico de la Selección de Perú, y borró a Advíncula por tener vida nocturna además de aparecer en un programa de espectáculos. Sin pelos en la lengua, en una charla con el periodista Horacio Zimmermann, el ex Newell’s Old Boys disparó contra el Tigre.

“Me dijo que no veía la vida privada y estuve ocho meses afuera”, vociferó. Pero no se quedó allí y amplió con lujo de detalles: “Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo’”.

Tras no guardarse nada, Advíncula también recordó cómo fue su diálogo con el cuerpo técnico liderado por Gareca tras el episodio que lo privó de la Copa América Centenario, en 2016: “La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del ‘top’ (integrantes del CT de Gareca), el ‘top’ entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo ‘tranquilizate, yo no veo la vida privada’. Dije ‘estoy bien, estoy piola’. ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”, manifestó. A lo que completó: “Con la respuesta que me dieron, me dejó medio medio, por ahí podría estar. Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía”.

Luis Advíncula en la Selección de Perú.

Advíncula y la importancia del coaching y la psicología

“Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande he empezado a descubrir otras cosas de empezar a hacer coaching, de empezar a ir a una psicóloga”, expresó el marcador de punta en la mencionada entrevista.

Y agregó: “Cuando estás chico por ahí dices: ‘el psicólogo es para los locos, ¿para qué voy a ir?, no necesito’. Yo creo que en la carrera de un futbolista es muy importante a canalizar mejor las cosas, a desahogarme, a también soltar gente que no me sumaba ni me restaba en mi vida”.

Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula en Boca

Luis Advíncula, que llegó al Xeneize en julio de 2021, finaliza su contrato el 31 de diciembre de 2024. Cabe recordar que, hoy por hoy, es el único lateral derecho utilizable del plantel, teniendo en cuenta que Lucas Blondel se está recuperando de una rotura de ligamentos.

Los números de Luis Advíncula en Boca

El Rayo lleva 118 partidos disputados con la camiseta de Boca, con un saldo de 5 goles y 8 asistencias. Desde su llegada, le mostraron 18 amarillas y solo fue expulsado una vez, en la caída 2-1 ante Racing en el Trofeo de Campeones 2022.