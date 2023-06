Son horas decisivas para el futuro de Lionel Messi y Jorge Messi lo sabe. El periodista Carlos Monfort dialogó mano a mano con el padre del mejor futbolista del mundo y dejó mucha tela para cortar. Su regreso a Barcelona, el estado anímico del 10, su tiempo en PSG y su relación con Laporta.

“No creo, no creo que se dé, está bastante complicado. Ahora mismo dependen de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre será su casa. No es lo económico, él jugaría gratis. Está un poquito cansado ya de este run run que se está produciendo, ahora se va a China con la selección y cuando vuelva, ya veremos qué pasa, pero antes no vendrá”, le expresó Jorge a Jijantes..

Además, desde Jijantes agregaron que al padre de Leo “le molesta un poquito que se hable mal de de su hijo porque él sufre y no es porque él no quiera venir”. Además, sobre el 10, aseguraron que “anímicamente está mal, no sabe qué hacer, y está un poquito aburrido de la situación”.

“También siente un poquito de presión después de estos dos años. Para el París ha sido difícil, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en en un hotel. Psicológica y anímicamente fueron meses muy complicados”, reveló Jorge.

Por último, expresó que “la relación con Laporta es muy buena. Vaya bien o vaya mal, habrá un comunicado. Mañana o pasado creo que se anunciará esa decisión de Leo Messi. Tanto si viene como si no”.