Banega, categórico en la previa del partido vs. Inter Miami: "Le llego a hacer algo a Messi y me matan"

Este jueves, Inter Miami afrontará un nuevo amistoso después de lo que fue una gira bastante apática donde cosechó resultados muy adversos. En esta ocasión, el elenco que tiene a Lionel Messi como máxima figura se encontrará frente a frente con Newell’s Old Boys de Rosario, precisamente un conjunto por el que la Pulga tiene un cariño muy especial.

Lógicamente, no fue casualidad que se organice un partido contra los dirigidos actualmente por el uruguayo Mauricio Larriera. Messi surgió de las divisiones inferiores de la Lepra y allí es amado por todos y cada uno de los hinchas que, pese al paso del tiempo, no dejan de ilusionarse con que se retire vistiendo esa camiseta.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para brindar declaraciones en la previa del cotejo contra los encabezados tácticamente por Gerardo Martino fue Ever Banega, experimentado mediocampista que regresó a Newell’s, club del que es hincha. No es un detalle menor que el volante supo ser compañero de Messi en la Selección Argentina.

“Se disfruta jugar contra Messi. Todo el mundo sabe que estuvo de chiquito en las inferiores y siempre fue hincha de Newell’s. Es el embajador más grande para la gente, es un privilegio para nosotros”, comenzó exteriorizando, en conferencia de prensa, el exfutbolista de Boca Juniors, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter de Milán y Al-Shabab.

“Disfrutamos cada paso que da, deja a Newell’s en lo más alto. Todo el mundo lo quiere, siempre con el respeto y la humildad por delante. Es un ganador, nunca se rindió. Los premios les llegan a las personas que se esfuerzan y se esmeran”, profundizó el jugador de 35 años de edad y 65 veces internacional con la Selección Argentina.

“Le llego a hacer algo y me matan, no puedo entrar en ningún lado, jaja. En España jugamos infinidad de partidos. Siempre se disfruta jugar con futbolistas como él, más allá de que también se sufre un poco”, continuó indicando Banega, dejando en claro que no tiene ninguna intención de hacerle daño a un hombre que admira.

“Que disfrute de lo que viene, ya habrá tiempo para los Juegos Olímpicos. No sé qué hará pero sería muy lindo con otra edad ayudando a los chicos. Ya sabe lo que es un Juego Olímpico y lo ha ganado. Seguramente tomará la mejor decisión”, completó Banega sobre la chance de que Messi esté presente este año en París.

¿Cuándo es el amistoso entre Inter Miami y Newell’s?

El partido entre Inter Miami y Newell’s Old Boys de Rosario se llevará a cabo este jueves 15 de febrero a las 21:30 horas de Argentina.

¿Cómo ver el partido en vivo?

El amistoso entre Inter Miami y Newell’s contará con la transmisión exclusiva de MLS Season Pass vía Apple TV.