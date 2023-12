Mientras continúa recuperándose de una lesión de rodilla que lo marginó durante gran parte de un temporada histórica para la MLS debido al arribo de Lionel Messi a Inter Miami que promovió que haya récord de asistencia en los estadios, de venta de merchandising y de espectadores alrededor del mundo; el mexicano Javier Hernández valoró el crecimiento del fútbol en los Estados Unidos, aunque fue bastante esquivo al ser consultado por la revolución que provocó allí el argentino.

“Yo creo que todo ha surgido de un efecto dominó desde los primeros jugadores que yo quiero recordar. Desde Pelé cuando jugó, aunque no era la MLS, pero jugó en Estados Unidos. Desde ahí, siempre ha empezado a actuar como un efecto dominó. En esta liga saben que su tirada era a la larga y no era el querer conquistar todo en cinco años, sino que ellos quieren tener una liga con buenos cimientos”, comenzó diciendo en una entrevista concedida al diario As.

Sin nombrar nunca a Messi, aunque sí haciendo varias referencias, Chicharito eligió ponerse a él mismo como ejemplo por haber apostado antes a un fútbol del que hoy se habla en el mundo entero. “Es la primera vez que tienen en la MLS a un ganador del Balón de Oro. A veces la gente prefiere quedarse en su zona de confort y lo entiendo, pero yo soy una persona que puedo ver más a medio y largo plazo”, señaló.

Y resaltó: “Salí del Sevilla porque no me dieron las oportunidades que me prometieron y luego me voy a Los Ángeles. Íbamos a levantar una organización, íbamos a demostrar por qué yo tomé esa decisión que iba a medio y largo plazo. Y ahora no necesito que me digan que el Chicharito tenía razón, no se trata de eso. Pero algo decidí bien para que después el ganador del Balón de Oro decidiera venirse”.

Los elogios de Chicharito a otro argentino

Javier Hernández fue mucho más directo en sus elogios a Santiago Giménez, otro futbolista argentino, hijo del exjugador de Boca Cristian Giménez, que decidió naturalizarse mexicano y atraviesa un buen presente en Europa jugando para el Feyenoord de los Países Bajos.

“Ese jugador no sólo tiene gol, que es algo muy caro y muy difícil de encontrar, sino que tiene ángel y carisma, que hacen que sea especial. Yo me siento reflejado en él. A veces es algo genético, pero que también tienes que desarrollar. Tiene mucho que aprender, obviamente, porque es muy joven. Y está viviendo experiencias que lo van a curtir como jugador y como persona en la selección y también en Europa. Tiene ese grado de que quiere seguir aprendiendo. Pero no por querer conseguir más cosas, sino porque le gusta aprender”, manifestó.

Incertidumbre sobre su futuro

Habiéndose desvinculado ya de Los Angeles Galaxy, Javier Hernández prefiere priorizar una óptima recuperación de su lesión de ligamentos antes que analizar sus opciones para continuar con su carrera. “Esta nueva experiencia de ser un agente libre también es bonita. Estoy visualizando que para febrero pueda competir. Lo saben todos los clubes y se los estamos haciendo saber. Vamos a respetar completamente la evolución de la rodilla”, señaló.

Y agregó: “Cualquier oferta en cualquier parte del mundo, obviamente, tiene pros y contras. Estoy abierto a todo dependiendo del club, el país, la oferta… Lo más importante es que la institución me muestre confianza. Ser un agente libre es lo que te permite valorar qué es lo más importante”.