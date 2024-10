El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro que ilusiona a la Selección Argentina y a Inter Miami

Este martes, la Selección Argentina brindó un verdadero concierto ante Bolivia y su figura más destacada fue Lionel Messi. Sí, el inagotable e inoxidable Lionel Messi que, además de marcar tres goles y aportar dos asistencias, ilusionó a todos con el futuro.

Tras sacar a relucir su mejor versión, el futbolista de 37 años de edad habló sobre lo que viene y, lejos de pensar en un retiro en el corto plazo, ya puso el foco en lo que vendrá, agigantando las esperanzas tanto de la Albiceleste como de Inter Miami, su equipo.

“No me puse fecha para el 2026. Disfruto de esto, me emociona estar acá. Me queda el final de la temporada y empezar el 2025 con una buena pretemporada que no la tuve el año pasado”, exteriorizó el ex jugador de Barcelona y Paris Saint-Germain.

“Me cuidé de más para la Copa América. Iré paso a paso para disfrutar día a día”, completó el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe. De esta manera, confirmó que seguirá desplegando su magia el año que viene y no le cerró las puertas a la próxima Copa del Mundo.

Lionel Messi y una noche inolvidable.

Un partido inolvidable de Messi

Después de haber expuesto algunas complicaciones físicas en los últimos meses y de haberse quedado afuera de la pasada Fecha FIFA, Lionel Messi volvió a maravillar a propios y extraños demostrando por qué es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Primero, el 10 aprovechó un error defensivo de Bolivia para abrir la cuenta con una buena definición. Más tarde, asistió a Lautaro Martínez para la segunda conquista de la Albiceleste e hizo lo propio con una enorme pelota para el tercero, obra de Julián Álvarez.

Pero, como si esto fuese poco, en la etapa complementaria, cuando se desarrollaba la recta final del encuentro, Messi aportó dos golazos más para decretar un hat-trick inolvidable y redondear una impactante victoria por 6-0 sobre Bolivia.

