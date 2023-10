Tras perderse el partido ante Bolivia, aunque acompañó a la delegación en La Paz, Lionel Messi volvió a sumar minutos con la Selección Argentina ingresando a los 8 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Julián Álvarez, en el partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026 que terminó con triunfo 1-0 ante Paraguay, gracias a un gol de Nicolás Otamendi.

El capitán de La Scaloneta venía de perderse, además, cuatro partidos consecutivos con Inter Miami antes de hacer su regreso en el encuentro del pasado sábado 7 de octubre ante Cincinnati, que terminó con derrota 1-0 y dejó al equipo que conduce Gerardo Martino sin posibilidades de clasificar a los playoffs.

Todas esas ausencias tuvieron que ver con una lesión muscular relacionada a una vieja cicatriz de un desgarro anterior, que también está relacionada a la gran cantidad de partidos que Messi había tenido que disputar desde su arribo al equipo de la MLS. En este regreso a las canchas, en cambio, tendrá mucho más descanso de aquí a fin de año.

El compromiso inmediato para el crack argentino será este martes 17 de octubre, cuando la Selección visite a Perú por la cuarta jornada de las Eliminatorias. Lionel Scaloni lo vio muy bien en los minutos que le tocó disputar ante Paraguay y confirmó que Messi va a seguir sumando en Lima. “En lo que concierne a la Selección, va a estar en movimiento hasta la Fecha FIFA siguiente. Siendo egoístas, a nosotros no nos perjudica mucho. No es un problema. Con lo que pasará después, no hablé, pero lógicamente tendrá sus merecidas vacaciones y luego se volverá a entrenar”, había dicho Scaloni en relación al calendario del futbolista, teniendo en cuenta que Inter Miami no logró clasificar a los playoffs.

Finalizada su participación en la doble fecha de Eliminatorias de octubre, el compromiso siguiente de La Pulga con Las Garzas es el miércoles 18 ante Charlotte FC, solo un día después del duelo ante Perú. En ese sentido, no darán los tiempos para que forme parte de la convocatoria de Martino. Su reaparición, entonces, tendrá que esperar hasta el sábado 21 de octubre, cuando enfrentando nuevamente a Charlotte llegue el cierre de la temporada para Inter.

En adelante, los únicos dos compromisos que Lionel Messi tiene confirmados son los de la Fecha FIFA de noviembre. La Selección Argentina volverá a contar con él para el partido del jueves 16 ante Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias, y el del 21 visitando a Brasil, por la sexta. También vale aclarar que Inter Miami tiene prevista una gira internacional en este mes, muy probablemente por el continente asiático, pero sin que haya todavía partidos confirmados.

Tal y como había mencionado Lionel Scaloni en conferencia de prensa, en diciembre llegarán unas merecidas vacaciones para Lionel Messi, quien de seguro regresará a Rosario para despedir el año. Luego, tendrá la oportunidad de realizar la pretemporada que no tuvo en su arribo a Inter Miami. Y entonces sí, la pelota continuará rodando para él.

Messi valoró el triunfo ante Paraguay

En su regreso a la Selección Argentina, Lionel Messi quedó muy conforme con el rendimiento del equipo, tanto cuando le tocó estar en cancha como cuando no. “Era un partido duro. Había pocos espacios y así todo se generó y mucho. Venimos haciendo lo que venimos haciendo hace bastante tiempo ya“, dijo finalizado el encuentro.

No se mueve de Miami

Aunque se especuló que la no clasificación de Inter a los playoffs de la MLS podía provocar que Lionel Messi solicitara salir cedido para no quedarse cuatro meses sin competencia a nivel de clubes, este no tiene intenciones de dejar Miami. Si se analiza la maratón de partidos que tuvo desde su arribo, el descanso se juzga necesario para él, quien hasta fin de año se deberá enfocar solo en los compromisos de Eliminatorias que tiene por delante con la Selección Argentina.