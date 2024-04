Fernando Ortiz encontró en la figura de Lionel Messi una manera infalible de ganarse la gracia de la prensa mexicana, que tiene entre sus exponentes a varios detractores del ocho veces ganador del Balón de Oro, especialmente desde el duelo de su seleccionado contra Argentina en el Mundial de Qatar.

En la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el entrenador argentino ya se había encargado de arrojar un manto de dudas sobre la pureza de la tarea arbitral, que deslizó podría estar influenciada por la presencia de La Pulga. De cara a la revancha, le hizo una advertencia poco amigable antes de su visita a territorio regiomontano.

“No me gusta pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar un resultado. Nosotros vamos a ir a proponer en el lugar que nos toque jugar y ellos (sus jugadores) lo tienen bien clarito. No hay que esperar a nada. Desde el minuto cero, Monterrey va a ir a buscar el resultado”, comenzó diciendo para negar cualquier tipo de intención de especular con el resultado de la ida en Miami.

Fue en el marco de esa advertencia que se refirió a la presencia de Lionel Messi, que no fue de la partida hace una semana: “Vamos a armar un sistema muy fefensivo”, bromeó cuando le preguntaron cómo iba a controlarlo. “Mentira. Somos Monterrey, estamos en casa, con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros”, agregó.

Ortiz también se refirió al impacto que podría generar en sus propios jugadores enfrentar a Lionel Messi, oportunidad que para muchos de ellos será la primera de sus carreras. “Lo dije y lo vuelvo a sostener. Jugar este tipo de partidos, con el mejor del mundo, es una satisfacción muy grande y ellos lo tienen que saber. Pero una vez que inicia el partido, el mejor jugador del mundo pasa a ser uno más, con respecto al respeto que hay que tenerle”, señaló.

La palabra de Jordi Cortizo antes de enfrentar a Messi

El delantero de Rayados de Monterrey también se refirió a la importancia que tendrá para Inter Miami haber recuperado a Lionel Messi para intentar revertir la serie en territorio riesgo, algo que confía no dejarán que suceda. “En el partido de ida quedó muy claro como ellos pueden ser peligrosos y ahora, sumando a Lionel, no debemos tener pérdidas de balones fáciles ni dejar espacios a la contra, porque fue lo que ellos buscaron y como nos hicieron daño en el partido de ida”, señaló.

Y agregó: “Nosotros con el plantel que tenemos, jugando aquí en casa, estoy seguro que les vamos a hacer daño. Los vamos a lastimar. Ellos tendrán que proponer para igualar la serie, pero eso nos beneficia a nosotros, porque el equipo sabe cómo atacar los espacios. Quizás en algunos momentos se haga un partido de ida y vuelta, pero creo que tenemos mucho para hacerles daño”.

¿Cuándo es la revancha entre Monterrey e Inter Miami?

El partido revancha de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se disputará este miércoles, desde las 23.30 (Hora de Argentina) en el estadio BBVA de Monterrey. Inter Miami se encuentra abajo 2-1 en la serie.