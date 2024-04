Lionel Messi fue protagonista del partido de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf pese a no jugar, debido a que estuvo involucrado en un polémico episodio en zona mixta, al igual que Gerardo Martino y otros jugadores de Inter Miami, con reclamo al árbitro del encuentro y cruce con el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey.

Luego de sumar minutos ante Colorado por la MLS, el capitán sí estará a disposición del Tata para intentar remontar la serie este miércoles en territorio regiomontano y se espera que inicie como titular. En ese sentido, su sola presencia ya provocó que desde el club social se lanzara una dura advertencia.

“Toda persona que ingrese a la cancha será arrestada”, comunicó Monterrey desde sus redes sociales oficiales, adelantándose a una posibilidad que ha sido una constante tanto desde la llegada de Lionel Messi a la MLS como durante la gira de pretemporada que realizó con Inter Miami. Así, el club busca cubrirse ante cualquier invasión de fanáticos que puedan querer establecer contacto con el ocho veces ganador del Balón de Oro, así como con cualquier otro de los jugadores de larga trayectoria internacional que están llamados a ser titulares, como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Desde Rayados compartieron también una serie de “mandamientos” a sus hinchas para que el partido revancha de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se viva como una auténtica fiesta, en la que confían en salir con los brazos en alto. “Ponte tu jersey rayado. Llega temprano. Usa tu membrete físico de estacionamiento. Disfruta de la previa rayada. Muestra tu boleto digital o impreso. participa del show de luces”, se comunicó.

Nicolás Sánchez, el protagonista que le puso más picante a la serie

La filtración de un audio de Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Fernando Ortiz, en el que relató con lujo de detalles lo sucedido en la zona mixta del DRV PNK Stadium de Miami calentó todavía más el clima de la serie de cuartos de final, especialmente por la manera en que se refirió a Gerardo Martino y Lionel Messi.

Tal es así que el exjugador de River decidió grabar un video para aclarar la situación. “Podría haber elegido esconderme detrás de un texto o que el club actuara por mí, pero preferí utilizar este medio para poner la cara y que se vea que las palabras salen de mi boca. Para hacerme cargo. El audio lo hice yo, donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el día miércoles, en la zona mixta, fuera de los vestidores. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje para más adelante”, dijo.

Y agregó: “Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida. El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y me referí de una manera irrespetuosa. Le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Creo que ya está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerme cargo”.

La respuesta de Martino

El entrenador de Inter Miami se hizo eco de las palabras de Nicolás Sánchez y le hizo llegar una respuesta en sus últimas declaraciones a la prensa. “De donde vengo, si jugás dos partidos, el primero es la ida y la vuelta es la revancha. Nada que ver con todas estas cuestiones. No va por ahí ni me interesa. Vamos a jugar un partido. Si ganamos seguiremos y si perdemos volvemos a casa. Todo lo demás, lo que tiene que ver con la telenovela, no es la idea nuestra”, señaló.

¿Cuándo es la revancha entre Monterrey e Inter Miami?

El partido revancha de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se disputará este miércoles, desde las 23.30 (Hora de Argentina) en el estadio BBVA de Monterrey. Inter Miami se encuentra abajo 2-1 en la serie.