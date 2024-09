El ex técnico de River consiguió su segunda victoria consecutiva en el fútbol mexicano, pero sorprendió por su autocrítica.

La frase de Martín Demichelis que desconcertó a todos en México: "Para que me vayan conociendo"

Tras un inicio con empate y derrota que le valió sus primeras críticas en el fútbol mexicano, Martín Demichelis logró enderezar el rumbo de los Rayados de Monterrey con dos victorias consecutivas, la última de ellas conseguida este miércoles, 3-2 en condición de local ante los Bravos de Juárez, por la octava jornada del Apertura 2024 de la Liga MX, que tiene al equipo como líder, compartiendo posición con Cruz Azul aunque con un partido más.

En la conferencia de prensa posterior a ese partido, envalentonado por los resultados que se le empiezan a dar, el ex técnico de River se permitió incluso mostrar su disconformidad con el rendimiento del equipo, con una valoración que desconcertó a los presentes.

“Si hay algo que resaltar, para ser realistas, es que no lo hicimos bien”, anunció Demichelis. “Después de empezar ganando a los 5 minutos, era un partido para poder mejorar desde las formas y la idea que queremos buscar. Llegado el entretiempo le dije a los jugadores lo que iba a pasar. No es por ser adivino. Hay cosas que se perciben, que se presienten. Si seguíamos jugando así nos iban a ganar”, destacó.

Efectivamente, en el complemento Juárez logró dar vuelta el marcador y ponerse 2-1 en ventaja. Y recién en los últimos diez minutos de tiempo reglamentarios Rayados encontró la reacción para empatarlo primero y asegurar los tres puntos después.

Demichelis no quedó conforme con la producción de Monterrey más allá del triunfo ante Juárez.

“Como les había dicho eso, también los felicité al final. Porque después del 2-1 también se percibía que lo íbamos a empatar y lo íbamos a ganar. El fútbol pasa mucho por las emociones y las emociones las manejan mucho los jugadores. Me alegro muchísimo por la gente, que un miércoles a la noche llenó el estadio. Se lo debíamos”, continuó el entrenador.

Con cuatro partidos dirigidos en Rayados, en los que cosechó 7 puntos sobre 12 posibles, Martín Demichelis cerró su primer análisis del partido ante Juárez con la frase que generó mayor desconcierto en la prensa mexicana: “Para que me vayan conociendo, y creo que ya van viendo mi cara, a mí me interesa la forma de cómo ganar. A los jugadores les había dicho después de empatar en Tijuana, después de perder acá, que jugando de esa forma el fútbol nos iba a premiar. Lo de hoy es para analizar puertas adentro, corregir y ser autocrítico“, remarcó.

Los números de Martín Demichelis desde su llegada a Rayados

Martín Demichelis tan solo ha dirigido cuatro partidos desde que asumió como entrenador de Rayados de Monterrey, con el equipo ubicado en la segunda posición del Apertura 2024 de la Liga MX. Habiendo sumado solo un punto de los primeros seis posibles, cayó hasta el quinto puesto, pero se recuperó con dos victorias consecutivas que al día de hoy lo dejan líder junto a Cruz Azul, aunque con un partido más. Además, en esos cuatro encuentros, con dos triunfos, un empate y una derrota, registra 8 goles a favor y 6 en contra.