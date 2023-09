De una manera como no se lo vio nunca, Leo Messi habló con Migue Granados en su canal de streaming “OLGA” y allí contó infidencias tanto de su vida personal como de su trayectoria futbolística.

Además de mostrarse muy feliz en Miami en sus primeros meses como futbolista del Inter, hizo un contrapunto con su paso por el PSG, en donde no la pasó nada bien por su relación con los directivos, con el club en sí, con los hinchas y con la prensa francesa, encargada de hacer responsable a Messi de los fracasos del cuadro parisino en las dos temporadas que disputó allí, ya que se apuntó a ganar la Champions League en su paso pero le fue esquiva en ambas campañas.

Sobre esta cuestión que despertó tanta polémica en el mundo del fútbol por la saña con la que responsabilizaban a Messi en París, Leo se expresó en la entrevista con Migue Granados y soltó: “La verdad que el PSG no fue como esperaba pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”.

Pese a este grato recuerdo, Messi comentó como se sintió en su regreso a París tras ser campeón del mundo, en donde no tuvo un recibimiento acorde a diferencia del resto de los campeones del mundo en sus clubes. Para referirse a esto, Leo destrozó al PSG al sentenciar: “Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron”. Ante esta respuesta, Migue Granados expresó un insulto irreproducible, pero fue lo que todos pensamos sobre el paso de Messi por el PSG.

¿Qué le pasó a Messi en Inter Miami – Toronto?

Messi salió lesionado en el primer tiempo ante Toronto, y el periodista Gastón Edul reveló lo que le sucedió físicamente: “Leo Messi no jugó el último partido con Argentina y tampoco contra Atlanta Utd por una molestia en el músculo posterior. A veces se le carga esa zona y no juega para evitar lesiones. Esta vez pidió el cambio antes de lo planificado”. Este jueves se realizará estudios para constatar la gravedad de la lesión.

Argentina, líder en el ranking FIFA

FIFA publicó una nueva actualización del ranking FIFA y la Selección Argentina sigue primera. ¿Segunda? Francia.