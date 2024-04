Gerardo Martino le respondió a Nicolás Sánchez luego del episodio que se vivió en las inmediaciones del DRV PNK Stadium una vez finalizada la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y del audio que el auxiliar de Fernando Ortiz en los Rayados de Monterrey filtró sobre el altercado tanto con el entrenador del Inter Miami como con Lionel Messi.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando más mi reacción que pegarme (…) ¿Quién te pensás que sos, salame? ¿A quién te comiste?’, me dijo. Yo miraba para otro lado y no le contesté nunca, eso era peor. ¿El ‘Tata’ Martino? Un pobre pelotudo. ‘¿Tanto vas a llorar?’, me decía. Un pelotudo. Seguramente borraron todos los videos porque son gravísimos y los dejan muy mal parados a ellos”, relató el exdefensor de River, Godoy Cruz y Racing.

A lo que Gerardo Martino, en la conferencia de prensa post partido que el Inter Miami empató con Colorado 2 a 2, respondió: ”De donde vengo, si jugás dos partidos, el primero es la ida y la vuelta es la revancha. Nada que ver con todas estas cuestiones. No va por ahí ni me interesa. Vamos a jugar un partido. Si ganamos seguiremos y si perdemos volvemos a casa. Todo lo demás, lo que tiene que ver con la telenovela, no es la idea nuestra”.

Por otro lado, al respecto de Lionel Messi, quien también habría estado involucrado en el encontronazo según Nicolás Sánchez, el Tata dijo que espera poder contar con él para el juego de vuelta: ”La idea es que sí. Hoy jugó 45 minutos y entendemos la exigencia del partido que viene. Lo importante es que se sintió bien e hizo un gol. Eso es lo más destacado”.

Las disculpas de Nicolás Sánchez a Gerardo Martino

Por la trascendencia del audio, Nicolás Sánchez grabó un video para pedirle públicamente disculpas a Gerardo Martino: “Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, es una persona que yo no conozco y a la cuál me referí de una manera irrespetuosa. Le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme: soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club”.

¿Cuándo juegan Rayados de Monterrey e Inter Miami por la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup?

Rayados de Monterrey e Inter Miami, luego de lo que fue la polémica de la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, se volverán a ver las caras este miércoles 10 de abril desde las 20:30 horas local (23:30 horas de Argentina) en el partido de vuelta que se desarrollará en el Estadio BBVA del estado de Nuevo León.

Por cierto, el primer partido terminó 2 a 1 a favor del conjunto comandado por Fernando Ortiz. Los tantos los marcaron Tomás Avilés para el equipo de la MLS, mientras que para los de la Liga MX la diferencia la hicieron Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez.