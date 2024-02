José Mourinho y Lionel Messi entran a la perfección en la categoría de enemigos futbolísticos, especialmente por la rivalidad que se generó entre ambos cuando el portugués fue entrenador del Real Madrid y protagonizó clásicos épicos ante el Barcelona del argentino, equipo al que también enfrentó con Chelsea e Inter.

El portugués nunca ha abundado en los elogios hacia el ocho veces ganador del Balón de Oro, porque como confesó alguna vez Xabi Alonso, exjugador Merengue y ahora entrenador de Bayer Leverkusen, prefería pasar el tiempo diseñando una estrategia infalible para detenerlo. Solo lo logró de manera ocasional. Nadie, al día de hoy, encontró la fórmula inequívoca de detenerlo.

De esto último también ha tomado nota Mourinho, que con Messi ya retirado de las grandes ligas europeas para disfrutar del fútbol y de la familia en Miami, se permitió hacer una confesión que le tomó años. Consultado por un futbolista al que tuviera pendiente dirigir, el portugués eligió al argentino, aunque se encargó de hacer una aclaración que bien podría funcionar también de dardo a Josep Guardiola, otro de sus archienemigos futbolísticos.

“Messi es el ejemplo de jugador que no necesita que lo entrenen. ¿Quién puede decir ‘yo fui entrenador de Messi’? Me parece absurdo, porque él lo sabe todo y nació con todo. Quizás pueda enseñarte cosas. Sería simplemente decir que me faltó haber tenido el honor de tenerlo en el equipo”, expresó en una entrevista concedida al canal de YouTube Ohm.

La admiración de Mourinho por De Rossi

En la línea de los futbolistas terrenales, Mou aseguró que le hubiese gustado dirigir a Daniele De Rossi, precisamente quien tomó su relevo como entrenador de Roma tras su inesperado despido. “Me hubiese gustado tenerlo en Inter, en Real Madrid. Pero no fue posible”, aseguró.

Y en relación a otra leyenda de Roma, agregó: “También quise llevar a Totti a Inter, más allá de le edad. Pero fue imposible. Fueron dos jugadores a los que quise entrenar a lo largo de toda mi carrera”.