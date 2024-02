“Qué bonito volver a verlos”, escribió Andrés Iniesta en su cuenta de Instagram para acompañar la foto elegida para retratar el reencuentro con sus excompañeros de Barcelona. Él, que dejó huella en Vissel Kobe, va de blanco. Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba lucen el rosa tradicional de Inter Miami. Los fanáticos blaugranas, alrededor del mundo, no tardaron en dejarse ganar por la nostalgia en las redes sociales.

El quinteto compartió cuatro temporadas como culé. Desde la 2014/2015 en la que arribó Suárez, procedente de Liverpool y tras disputar con Uruguay el Mundial de Brasil; hasta la 2017/2018 en que se despidió Andrés Iniesta para iniciar su aventura justamente en el equipo japonés. En ese lapso, conquistaron once títulos, incluida la Champions League y el Mundial de Clubes en 2015.

El reencuentro de los futbolistas había tenido lugar previo a la llegada de ambos equipos al Estadio Nacional de Tokio. Ya en la rueda de prensa que promocionó el encuentro una vez que Inter Miami llegó a la ciudad y luego en la cena de gala que celebró la compañía organizadora de eventos deportivos NSN, de la que Iniesta es socio fundador, habían tenido oportunidad de verse, intercambiar abrazos y anécdotas.

El propio Lionel Messi había reconocido en ese contacto directo con la prensa japonesa que había conocido al equipo japonés por seguir a su amigo. “Vissel Kobe es un club que conocemos desde la llegada de Andrés, del cual he seguido resultados o noticias por él. Es el último campeón de la Liga y seguramente nos enfrentaremos a un grandísimo equipo”, había anticipado.

Iniesta viajó de regreso a Japón con su familia como invitado de honor para presenciar el amistoso de su exequipo ante el Inter Miami de sus amigos. “Emocionados de volver a un sitio tan especial para nosotros para vivir este gran partido. ¡Muchas ganas de reencontrarme con buenos amigos en Tokio!”, había publicado en sus redes sociales al emprender el viaje desde los Emiratos Árabes, el destino que eligió para dar continuidad a su carrera.

¿Pudo Iniesta llegar a Inter Miami?

Cuando el equipo que conduce Gerardo Martino ya había concretado los arribos de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, tomó fuerza la posibilidad de que también Iniesta se integrara a la plantilla de grandes ex estrellas Blaugranas. Finalmente no se llegó a un acuerdo El Cerebro eligió vincularse al Emirates Club. “Cuando me fui de Japón, tuve varias opciones y, al final, decides lo que crees que es lo mejor para ti y para tu familia”, había explicado a mediados de año.

Iniesta quería volver a ver a Messi en Barcelona

Meses atrás, Andrés Iniesta reconoció que se había ilusionado con la posibilidad de volver a ver a Messi defender la camiseta del Barcelona nuevamente, pero que entendía perfectamente las razones que lo habían llevado a Miami. “Hubiera sido muy especial y fantástico que Lionel Messi volviera al Barcelona. Hubiera sido increíble. Pero, al fin y al cabo, es su situación y la del club, y estas son cosas por sí mismas. Pero, por supuesto, habría sido genial que hubiera podido volver”.