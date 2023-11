Lionel Messi y Marcus Thuram fueron rivales en la pasada final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que culminó con la coronación de la Selección Argentina después de imponerse por penales en Lusail. Posteriormente, el mencionado delantero francés se convirtió en compañero y socio de Lautaro Martínez en Inter de Milán.

Sin embargo, previamente, el hijo del recordado Lilian Thuram, campeón del mundo con Francia en 1998, tuvo otro momento muy especial con el mismísimo Messi. Sucedió mucho antes de que el futbolista de 26 años de edad y con pasado en Sochaux, Guingamp y Borussia Mönchengladbach comenzara su carrera como profesional.

Cuando el 14 veces internacional con el seleccionado francés tenía apenas 10 años de edad fue a presenciar un entrenamiento de su padre en Barcelona, donde la Pulga ya deslumbraba a propios y extraños gracias a todo su talento. Allí, Thuram se quedó con los botines del nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, pero los terminó regalando.

“Con 10 años fui a ver un entrenamiento de mi padre en Barcelona y no tenía botines. Messi era joven y tras el entrenamiento quería ir al campo con los otros niños a jugar”, comenzó exteriorizando el jugador que ya acumula cinco anotaciones al cabo de 16 compromisos de carácter oficial con el combinado italiano que es dirigido por Simone Inzaghi.

“Leo llevaba casi mi mismo calzado: yo talle 38 y él 40/41. Me dejó los suyos, yo jugué y después me dijo que me los lleve”, profundizó el delantero que vio acción durante la pasada Copa del Mundo de Qatar en cinco oportunidades, aunque no pudo marcar goles en ninguno de ellos. Eso sí: fue utilizado como pieza de recambio por Didier Deschamps.

“Con 10 años, no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días”, completó el nacido en la ciudad italiana de Parma en declaraciones brindadas a ‘DAZN’. Un hecho que, sin lugar a dudas, Thuram debe recordar prácticamente a diario dado su error de juventud.

Posteriormente, Messi terminó convirtiéndose en el mejor jugador del mundo, y, para muchos, en el mejor futbolista de todos los tiempos. La Pulga lo ganó absolutamente todo con Barcelona antes de recalar en Paris Saint-Germain y más tarde en Inter Miami y paralelamente con la Selección Argentina, donde no dejó ninguna deuda pendiente.

Marcus Thuram sobre su padre Lilian

“Cuando jugó la final del Mundial 1998 no tenía ni un año. Entendí quién fue mi padre con 11 ó 12 años, pero cuando lo veo no pienso en lo que hizo como futbolista. Es mi padre y ya. Comento los partidos con él, es muy exigente”, exteriorizó.

El valor de mercado de Thuram

Actualmente, Marcus Thuram cuenta con un valor de mercado de 40 millones de euros según el sitio web especializado ‘Transfermarkt’.