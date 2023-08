El mundo del fútbol se ve nuevamente sacudido por la decisión que estaría a punto de oficializar Neymar Jr. acerca de su nuevo destino a nivel profesional. Según pudo confirmar el periodista Fabrizio Romano, está cerrada la operación para que el astro brasileño se marche a la liga de Arabia Saudita y vestir los colores del Al-Hilal.

Como se ha visto en este mercado, Ney no es la primera estrella que decide cambiar de aires y aceptar ofertas multimillonarias desde Medio Oriente. No obstante, también hay quienes decidieron rechazar dichas propuestas y dieron sus motivos, como lo hizo Lionel Messi al momento de anunciar su llegada al Inter Miami.

Durante la entrevista exclusiva que le brindó a Mundo Deportivo, el “10” confirmó que recibió el interés desde Al-Hilal para sumarse tras la finalización de su contrato con PSG. “Nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Tampoco hablamos de dinero formalmente”, dijo el rosarino.

No obstante, Leo dejó marcada su postura sobre el fútbol de Arabia Saudita pese a lo “seductor” que podría significar un contrato millonario allí. “La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero“, le dijo a Mundo Deportivo tras anunciar su fichaje por el Inter Miami. Un mensaje que vuelve a resonar en medio de la llegada de Neymar al Al-Hilal.

¿Qué jugadores estrellas llegaron al Al-Hilal en este mercado?

La llegada de Neymar Jr. al Al-Hilal complementaría una plantilla que ya cuenta con grandes figuras como Kalidou Koulibaly, Rúben Neves y Sergej Milinkovic-Savic, contratadas en este mismo mercado.

