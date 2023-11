Con un golazo del mediocampista argentino, Nicolás Paz, el Real Madrid venció por 4 a 2 al Nápoli en el Santiago Bernabeu, en el partido correspondiente a la fecha 5 de la UEFA Champions League, y de esta manera logró el objetivo de clasificar como puntero a los octavos de final del certamen.

Luego del encuentro, en zona mixta, el delantero y autor del primer gol del Merengue, Rodrygo Goes, atendió a la prensa, y allí se refirió a lo que fue el cruce que tuvo días atrás con Lionel Messi en la previa del duelo que disputaron Brasil y Argentina, que terminó con triunfo de la Albiceleste 1 a 0 gracias al gol de Nicolás Otamendi.

“No puedo hablar sobre esto”, dijo el delantero brasileño, a quien le repreguntaron los motivos por los que no podía hablar y agregó: “Porque no puedo”, para luego hacer silencio y esperar una nueva pregunta, que no tenga nada que ver con el episodio que vivió con el capitán argentino.

Este episodio mencionado, ocurrió cuando la Selección Argentina retomó al campo de juego luego de que por decisión Messi el plantel se vaya al vestuario, a la espera de que desde la seguridad garanticen que estaban las condiciones dadas para que se juegue el partido, teniendo en cuenta el repudiable ataque de la Policía de Brasil a los hinchas.

Allí, el delantero del Real Madrid le hizo un gesto a los jugadores argentinos, y por eso el capitán del equipo de Scaloni se acercó a recriminar sus actos, teniendo un fuerte intercambio de palabras, hasta que el capitán brasileño, Marquinhos, intercedió para separar a los jugadores.

El encontronazo no quedo ahí, ya que días después siguió con repercusión: primero fue Rodrigo De Paul quien dejó un mensaje en sus redes sociales que podría ser un palito para Rodrygo, al tirar que “la historia no la escriben los cobardes”, y luego fue el padre del delantero brasileño quien criticó a Messi en las redes sociales.

Rodrygo, víctima de mensajes racistas tras su discusión con Messi

El portal Globo se hizo eco de los insultos y mensajes racistas que recibió Rodrygo luego del partido entre Argentina y Brasil, aunque especialmente luego de el encontronazo con Messi. Su padre también mencionó esto en sus redes sociales, y comentó ¿En serio, alguien se sorprende?”

¿Puede haber sanción para alguno de los dos?

Las agresiones verbales y las físicas están contempladas en el reglamento de CONMEBOL, y más allá de que ni el árbitro principal, Wilmar Roldán, ni el del VAR, Piero Maza, hayan informado nada, la organización puede actuar de oficio.

Por el pequeño golpe de Messi en la nuca de Rodrygo, así como por el comentario de “cagones” por parte del brasileño, el Artículo 7 llamado Principios de Conducta afirma que 16 principios “constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables”.

De esta forma, las sanciones pueden ser las siguientes:

Advertencia.

Reprensión, amonestación o apercibimiento.

Multa económica, que nunca será inferior a $100 dólares ni superior a 50.000 dólares.

Suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no puede exceder de los veinticuatro (24) partidos o los veinticuatro (24) meses.

Todo esto, claro, en caso de que CONMEBOL considere necesario tomar cartas en el asunto y actuar de oficio en la situación.