La última reflexión de Martino sobre Messi: "Es raro tener que explicar al rival por qué no juega"

Inter Miami debió afrontar este miércoles, en el Soldier Field de Chicago, su cuarto partido consecutivo sin poder contar con Lionel Messi, sufriendo una dura derrota 4-1 ante el Fire que comprometió todavía más la posibilidad de acceder a los playoffs.

Ya no es una novedad que el equipo que conduce Gerardo Martino es uno con el mejor jugador del mundo en cancha, que entre otras cosas lo condujo a coronarse campeón de la Leagues Cup; y otro sin él, por momentos muy similar al que ocupaba la última posición y con diferencia de la Conferencia Este de la MLS antes de su arribo.

Como en cada post partido en que falta el capitán, más allá de analizar las razones de tan pesada derrota, Tata tuvo que hacer una nueva actualización del estado físico de Lionel Messi, sin poner plazos para su regreso pero intentando mostrarse optimista en relación a ello.

“Leo está más cerca de volver a jugar. Lo evaluaremos para ver si está en condiciones. Lo más importante es que él está dejando atrás la lesión y de a poco va encontrando su mejor forma. Viene entrenando bien con el departamento médico, con los profes ya incursionó. Luego veremos lo que es más conveniente. No hace mucho que ha dejado de jugar, lo que pasa es que fueron muchos partidos seguidos”, explicó Martino.

Y agregó: “Lo mismo que lo ha extrañado Barcelona, PSG y la Selección en su momento, ¿cómo nosotros no lo vamos a extrañar al mejor del mundo? Aún cuando ganamos lo extrañamos, eso es totalmente natural. Pero tenemos que cuidar a los futbolistas, ponerlos cuando realmente estén bien”.

La explicación que nunca creyó tener que dar

La ausencia de Lionel Messi en el Soldier Field, aunque esperada, generó una gran decepción entre los fanáticos de la ciudad de Chicago y alrededores que solo habían sacado su entrada para ver al mejor futbolista del mundo. Tal es así que el club local comunicó que otorgará bonos para compensar a los hinchas.

En esa situación, Gerardo Martino se encontró teniendo que dar algunas explicaciones que jamás hubiese imaginado. “Yo entiendo la expectativa que había en Chicago, como hubo en otros lugares; pero cuando un jugador no está en condiciones de jugar no puede jugar. Lo que pasa con él aquí pasa en todo el mundo. Sabíamos cuando tomamos Inter Miami que esta situación podían pasar”, empezó diciendo.

“Imagínese si en lugar de un problema físico lo hacíamos descansar por otras circunstancias, sería un problema mayor, porque tendríamos que justificar porque no juega. Parece raro que un técnico tenga que explicarle a la gente rival por qué no juega el mejor del mundo. Son situaciones que se tratan solo de él y en Estados Unidos. En ningún otro lado estarían preocupados los simpatizantes locales porque no juegue el mejor del equipo rival, estarían aliviados”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El próximo compromiso de Inter Miami en la MLS será este sábado 7 de octubre ante el líder Cincinnati, en un partido en el que se especulaba podía tener lugar el regreso de Lionel Messi, aunque lejos estuvo Martino de confirmarlo.

¿Dónde ver los partidos del Inter de Messi?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.