El pasado 13 de marzo, Lionel Messi y su Inter Miami superaron a Nashville por 3 a 1 y se metieron en los cuartos de final de la Concachampions. Esa noche, el astro salió a los cinco minutos del segundo tiempo por una molestia muscular. Luego se conocería que fue una pequeña lesión en el isquiotibial derecho que le demandaría unas semanas de recuperación. El parte nunca aclaró si fue un desgarro o una fatiga.

Dicha lesión muscular hizo que Lionel Messi se baje de los amistosos de la Selección Argentina ante El Salvador y Costa Rica -ambos con triunfos para la Albiceleste- pero eso era de esperar ya que la intención es no sobrecargarlo con partidos. Inclusive se pensó que Messi diría presente en el duelo entre Inter Miami y New York FC, pero el mejor del mundo no estuvo presente en el empate 1 a 1.

Tras la igualdad, el Tata Martino fue consultado respecto al estado de Messi y dijo: “Leo va día a día. En función de lo que pase estos tres o cuatro días definiremos si está o no. Viene un partido importante, pero la temporada es larga. Si se corre algún riesgo seguramente se esperará un poco más. Lo evaluamos día a día y el martes definiremos”.

Se viene Rayados

El próximo miércoles, Inter Miami recibirá desde las 21 horas a Rayados de Monterrey por el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions. Tal como aclaró Martino, es una incógnita saber si estará Leo Messi. Si bien es un partido importante, arriesgarlo podría traer consecuencias peores y en la Selección Argentina están alertas ya que en poco más de dos meses y medio iniciará la Copa América de Estados Unidos y no hace falta aclarar de la importancia del capitán para Lionel Scaloni.

Una semana intensa para Messi

Inter Miami sabe que tiene una semana clave: se viene la serie ante Rayados y también no quiere caer puestos en la Conferencia Este de la MLS. Por la Concachampions jugará el miércoles 3 de abril la ida y el 10 la vuelta, mientras que en el medio tendrá que recibir a Colorado el próximo sábado 6 de abril desde las 20.30 horas.