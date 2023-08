La temprana eliminación de River en la Copa CONMEBOL Libertadores dejó secuelas puertas adentro, no solamente en lo deportivo por ser un objetivo que no se cumplió, sino que también tiene como consecuencia una gran depuración del plantel en este y el próximo mercado de pases.

Es que, además de la salida de Lucas Beltrán a la Fiorentina, varios jugadores del plantel dirigido por Martín Demichelis también se irían, y entre los que podrían estar varios históricos, como Maidana, Suárez, Armani, Enzo Pérez, y hasta Milton Casco.

Entre los tantos rumores que tiene cada mercado de pases, uno de ellos es la posible llegada de Franco Armani y Enzo Pérez al Inter Miami, el equipo que tiene a Lionel Messi como figura, a partir de la temporada 2024. Referido a esto, el entrenador Gerardo Martino, fue consultado en conferencia de prensa.

“Hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco como por Enzo, está de más. Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables“, comenzó el Tata.

Y añadió: “El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires. En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”.

¿Cuándo vence el contrato de Enzo Pérez en River?

El capitán del Millonario tiene vínculo con la institución hasta diciembre de este año, y todavía no arregló la extensión del mismo.

¿Cuándo vence el contrato de Franco Armani en River?

El arquero del Millonario tiene contrato hasta diciembre del 2024 con el club de Núñez.