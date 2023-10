Si Antonio Sanabria no tuvo intenciones de escupir a Lionel Messi, como manifestó tratando de desactivar la polémica que se había generado por un video en que parece tener esa desagradable actitud luego de un intercambio de palabras poco amistoso con el capitán de la Selección Argentina, sin dudas está siendo víctima de la mala interpretación de los hechos.

Sucede que en una cámara que toma la escena desde atrás de ambos, hay un escupitajo del futbolista paraguayo que parece tener a Messi como destinatario. Sin embargo, una toma más amplia del momento demuestra que el argentino está demasiado lejos como para que el delantero hubiese querido escupirlo.

Ante la viralización del primero de los videos, una gran cantidad de hinchas argentinos y fanáticos de Lionel Messi inundaron las redes sociales de Antonio Sanabria para recriminarle esa actitud que él mismo desmiente haber tenido. “¿Cómo lo vas a escupir a Messi, guarango?”, “Qué falta de respeto al fútbol. ¿Cómo vas a escupir a Messi? Justo al jugador más grande de todos los tiempos”, “¿Quién te crees que sos, fracasado?”, “¿Sos un guanaco? Por qué no agarrás una pelota mejor”, fueron algunos de la gran cantidad de comentarios negativos que recibió en la última publicación que había realizado en Instagram previa al partido entre Argentina y Paraguay correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL.

El propio Lionel Messi fue consultado por el episodio una vez finalizado el encuentro y, entendiendo que el escupitajo había sucedido, minimizó al futbolista con el que llegó a compartir entrenamientos en Barcelona debido a que este formó parte del equipo filial. “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, dijo al respecto.

Sanabria, sin embargo, salió a desmentir el hecho del que se lo estaba acusando. “Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos. Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”, dijo el jugador que actualmente milita en en el Torino de la Serie A de Italia.

¿Quién es Antonio Sanabria?

Nacido en San Lorenzo, Paraguay, hace 27 años, Antonio Sanabria es un delantero que se desempeña en el Torino de Italia y que ha formado parte de la Selección de Paraguay en 29 partidos internacionales, contando amistosos. Estuvo llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol sudamericano durante su arribo al fútbol europeo para integrarse al Barcelona B, aunque la continuidad e su carrera no logró estar a la altura de esas expectativas.

Pasó por Sassuolo y Roma en Italia, regresó a España para jugar con Sporting de Gijón y Real Betis, estuvo cedido en Genoa y en 2020 fue fichado por Torino, donde permanece hasta el día de hoy. A lo largo de su carrera a nivel de clubes, lleva convertidos 130 goles en 246 partidos, una cifra que le da créditos como importante goleador internacional pese a que no haya llegado a integrar nunca un plantel de élite en el Viejo Continente.

La reacción de Scaloni al “escupitajo de Sanabria”

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de Argentina 1-0 sobre Paraguay, Lionel Scaloni fue consultado por el supuesto escupitajo de Sanabria a Messi. No lo vi, no sé. Opino de algo que no vi, pero si hizo eso no está bien. Vi lo que pasó, que le sacó la pelota por encima a Leo cuando se la pedía. Tampoco vamos a pedir nada, no sé si se puede actuar o no sobre estos casos. Si hizo eso, está mal. No puedo decir otra cosa”, se limitó a decir el entrenador.