Tras cerrar a los primeros 4 refuerzos en este mercado de pases, la dirigencia de River sigue trabajando en búsqueda de futbolistas para sumar al plantel comandado por Martín Demichelis, y uno de los principales apuntados es Valentín Gómez, el defensor central que se desempeña en Vélez.

A pesar de que el Millonario ofertó en más de una oportunidad para comprar un porcentaje de la ficha del jugador, el Fortín se mostró inflexible en transferirlo al fútbol local, y es por eso que a través de una triangulación con el City Group, Gómez podía llegar a préstamo al elenco de Núñez.

Referido a esta situación, Fabián Berlanga, presidente del elenco de Liniers, rompió el silencio en diálogo con el medio partidario Sábado Vélez, donde confirmó que por el momento no recibió ofertas por el futbolista, y además comparó la situación con la salida de Valentín Barco de Boca al Brighton de Inglaterra.

“La foto que subió y borró Valentín? Me llegó de 10 lugares distintos, hasta me llamó me hijo y me dijo ‘¡ah al final lo terminaste vendiendo! ¿por cuánto fue?’ y yo le dije ‘Tate, en serio, si no te diría, no tengo ninguna oferta’”, comenzó explicando sobre una publicación que Gómez borró, en la que se despedía del club.

Valentín Gómez con la camiseta de Vélez.

“Un medio de River me mandó un mensaje diciendo ‘¿qué falta para que empiece a jugar en River?’ y le dije ‘falta todo, una oferta, ponernos de acuerdo, y la plata’; en este caso no hay ninguna negociación. Tengo un grado de psicosis muy importante, todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es abrir el mail a ver si llegó algo; estoy permanentemente atendiendo eso y no hay absolutamente nada”, continuó afirmando que aún no recibió ofertas ni de River ni del City Group.

Además, habló sobre la postura del club por una posible venta: “Los mismos dirigentes me preguntan ‘¿che, te llegó algo?’ y yo les digo ‘no muchachos, en el momento que me llegue automáticamente se los voy a trasladar para que lo podamos analizar y dar una respuesta’; pero a mí no me preocupa que ‘no llegue’ una oferta, él tiene 21 años, el ideal sería que recién veamos la posibilidad de venderlo el año que viene en el mercado grande de Europa. No estoy desesperado porque llegue ninguna oferta”.

Para cerrar, explicó cómo funciona la ejecución de la cláusula de salida del contrato, y la comparó con la venta de Valentín Barco al fútbol inglés: “Yo confío en que Valentín no ejecute la cláusula, porque a nosotros nos conviene económicamente venderlo en el exterior, aunque por menor valor de la cláusula nos conviene eso. Confío en que Valen, la familia y el representante tengan un buen comportamiento y no hagan eso. El único que la puede ejecutar es él, no el padre, ni el representante ni nadie, sólo él, como pasó con Barco en Boca. Ni siquiera me llamó Valen para decirme ‘che quiero saber qué ofertas hay’, no; ellos confían que nosotros vamos a hacer lo mejor y nosotros confiamos que ellos también”.

La triangulación para que Valentín Gómez juegue en River

Luego de que Vélez rechace las ofertas por parte de River, salió a la luz la noticia de que el City Group iba a comprar el pase del futbolista, que a su vez iba a ser cedido a préstamo por dos años al Millonario. Además, el equipo de Núñez, iba a tener la posibilidad de ir comprando porcentajes de la ficha del jugador, con un tope máximo del 50%.