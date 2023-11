Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, mediante sus cuentas de redes sociales, aprovechó la oportunidad de elogiar a Lionel Messi por la obtención de su octavo Balón de Oro (se le entregó el lunes 30 de octubre en el Teatro Du Chatelet de París) para arremeter contra Neymar, quien ni siquiera estuvo entre los 30 nominados.

”Messi debería servir de ejemplo a los jugadores brasileños. El chico de 36 años, campeón del mundo, con el Balón de Oro y todo. Messi necesita ser una inspiración de dedicación para estos niños”, fue la primera frase que escribió la autoridad máxima del país en la publicación para alabar al futbolista de la Selección Argentina.

Pero lo más fuerte de Lula vino inmediatamente después del punto y seguido, con palabras que tienen un claro destinatario que es Neymar. Al delantero del Al Hilal, la prensa de Brasil lo apuntó el último tiempo por su falta de disciplina. De hecho, hubo acusaciones de los medios de comunicación por, para decirlo de alguna manera, las pocas horas de descanso en la previa del encuentro con Venezuela por la tercera fecha de las Eliminatorias (fue empate 1 a 1).

”Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta”, disparó el funcionario brasileño que, además, todavía no le perdona a Neymar Júnior que haya hecho campaña a favor de Jair Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales.

Ronaldinho, a los pies de Lionel Messi

Ronaldinho (finalista en el 2004 y ganador de la edición 2005) también se sumó a las personalidades que hicieron mención el octavo Balón de Oro que se adjudicó Lionel Messi. El ex Barcelona, PSG y Milan, entre otros, escribió: ”Felicidades Leo Messi una vez más el mejor del mundo!!! Muy contento por ti mi hermano… Un fuerte abrazo”.

Lionel Messi piensa exhibir el Balón de Oro en la Bombonera el próximo 16 de noviembre

Lionel Messi admitió que le gustaría exhibir el Balón de Oro, que recibió el lunes 30 de octubre en París, el próximo 16 de noviembre, día en el que la Selección Argentina disputará su partido correspondiente a la quinta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026 contra Uruguay.

”La verdad que no hay nada pensado ni hablado, pero estaría bueno poder hacerlo, compartirlo con la gente en Argentina. Porque como dije, este es un premio para toda la Selección Argentina y para todo el pueblo argentino por lo que hicimos en el Mundial. Siempre lo mostré y lo compartí en mis clubes. Sobre todo en el Barcelona donde tuve la suerte de compartir muchos con ellos. Por eso estaría bueno hacerlo con la gente de Argentina también y que el Dibu muestre el suyo porque creo que es un premio de todos”, respondió Leo a la consulta que le hizo Bolavip post ceremonia desarrollada en la capital francesa.