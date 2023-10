Como quien cree en las casualidades, Leo Messi logró superar su propio récord histórico al ganar su octavo Balón de Oro justo en el día del cumpleaños 63 de Diego Armando Maradona. Debido a su gran performance durante la temporada 2022/23 en donde consiguió ni más ni menos que el título más esperado de su carrera -el Mundial con la Selección Argentina- Messi fue, por amplia mayoría, el mejor jugador del mundo en la campaña pasada y por eso, se le dio merecidamente el Balón de Oro una vez más.

Los 38 goles convertidos en 51 partidos disputados (21 de ellos con la camiseta del PSG y 17 con la de la Selección), más su estelar protagonismo en la Copa del Mundo en la que también ganó el Balón de Oro del certamen hicieron que Leo se cuele por encima de Kylian Mbappé y Erling Haaland, principales competidores que han tenido incluso mayor cantidad de tantos anotados en la temporada, pero la participación y coronación de Messi en Qatar 2022 dejaron sin chances a cualquier otro competidor.

Desde el Théâtre du Châtelet de París, luego de obtener su octavo Balón de Oro, el astro rosarino habló al mundo y dejó un emotivo discurso en donde no dejó pasar la coincidencia del anivesario del nacimiento del Diego al nombrarlo en las palabras dadas ante la multitud allí presente.

El emotivo discurso de Messi tras ganar su octavo Balón de Oro

Primeramente, Leo se mostró enormemente agradecido a la Selección y la obtención de la Copa del Mundo en Qatar: “Este premio fue en parte gracias a lo que hicimos con la Selección Argentina, hoy estamos acá en representación de todos con Lautaro (Martínez), con Julián (Álvarez), con Dibu (Martínez). Esto es un regalo para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos“.

Luego, siguió su discurso nombrando a Mbappé y a Erling Haaland, quienes compitieron palmo a palmo el galardón con Messi: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que tuvieron un año increíble a nivel individual y grupal. No tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá, no tengo dudas que voy a disfrutar del buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta gala. Los jugadores se van renovando pero la calidad no baja nunca“, expresó el ahora ocho veces Balón de Oro.

Siguiendo con los agradecimientos, le dedicó un párrafo entero a sus allegados, a quienes responsabilizó por su éxito: “Quiero hacer una mención especial a todos los que en todas partes del mundo quisieron que Argentina sea campeón del mundo; y sobre todo a mi familia, agradecerles por estar siempre conmigo, durante toda mi carrera“.

Para ponerle el broche de oro a su inolvidable discurso, Leo cerró con el emotivo mensaje de dedicatoria para Maradona, en su cumpleaños número 63: “Quiero hacer la última mención a Diego, hoy es su cumpleaños y no hay mejor lugar para recordarlo que acá con todos estos futbolistas, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también va para vos, lo comparto con vos”.

¿Cómo se votó en el Balón de Oro?

Desde 2016 hasta la fecha, 150 periodistas de todas partes del mundo votan entre los 30 ternados al Balón de Oro masculino, en donde cada votante tiene en cuenta el nivel de juego individual mostrado durante la temporada, los goles anotados, las asistencias dadas, los títulos ganados con respectivo club y selección y el peso que tuvieron los nominados para ganarlos.

Cada uno de los jornalistas que vota elige 5 de los 30 ternados en donde, en orden, el seleccionado como el primero recibe 10 puntos, el segundo 4 unidades, el tercero 3, el cuarto elegido recibe dos puntos y el quinto, una unidad.

Los argentinos dentro del ránking al Balón de Oro 2023

Además de Messi, quien quedó primero en la lista, eran tres los argentinos nominados, siendo estos Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano Martínez. El “Toro”, por su gran temporada en Inter y por ser campeón del mundo -pese a su Mundial por debajo de las expectativas- se quedó con el puesto 20 entre los mejores del mundo. Dibu, guante de oro de Qatar 2022 y premio al mejor arquero del mundo en los premios The Best, quedó en la 15° posición del listado. Y Julián Álvarez, el segundo argentino mejor rankeado, finalizó en el puesto 7.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2023

1- Lionel Messi (Inter Miami – Argentina)

(Inter Miami – Argentina) 2- Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

3- Kylian Mbappé (PSG – Francia)

4- Kevin de Bruyne (Manchester City – Bélgica)

5- Rodri (Manchester City – España)

6- Vinicius Jr (Real Madrid – Brasil)

7- Julián Álvarez (Manchester City – Argentina)

(Manchester City – Argentina) 8- Victor Osimhen (Napoli – Nigeria)

9- Bernardo Silva (Manchester City – Portugal)

10- Luka Modric (Real Madrid – Croacia)

Los protagonistas que se rindieron ante Messi

Antes que se confirme su octavo Balón de Oro, varios personajes que pasaron por la alfombra roja antes de ingresar al Théâtre du Châtelet dejaron en claro que veían a Leo Messi como el justo ganador del galardón. Entre ellos, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Dibu Martínez, Eden Hazard, Novak Djokovic, Rodri, Jude Bellingham y tantos más se rindieron a los pies de Leo en la previa de la entrega del galardón.