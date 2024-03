Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos y cada uno tiene su personalidad. Mateo -el del medio- se caracteriza por ser extrovertido e inclusive chicanear a su papá y a sus hermanos. En las últimas horas, Mateo se hizo viral en las redes sociales por la respuesta que dio ante un reto que realizaba junto a sus amigos de la academia del Inter Miami, donde juega al fútbol.

El reto consistía básicamente en nombrar a un futbolista con la inicial que aparecía. Luego de varias vueltas al abecedario, la letra que quedó fija en la cabeza de Mateo fue la F y el hijo del mejor jugador del mundo eligió a Enzo Fernández, compañero de su papá en la Selección Argentina.

Enzo Fernández, figura del Chelsea

Por lo general, los chicos de la edad de Mateo consumen bastante fútbol europeo y es de esperar que se conozcan a la mayoría de los jugadores de los principales equipos del mundo. Enzo Fernández, además de destacarse en la Selección Argentina, desde hace un tiempo se desempeña en Chelsea.

Desde su arribo al Chelsea, Enzo Fernández tuvo un buen rendimiento en lo individual, aunque al equipo de Mauricio Pochettino no le fue nada bien desde entonces. Los Blues no se clasificaron a competiciones europeas para la vigente temporada y todo indica que tampoco lo harán para la próxima. Si bien los londinenses tienen nombres importantes, los resultados no acompañan.

¿Cuándo volverán a jugar juntos Messi y Enzo Fernández?

Lionel Messi había sido convocado para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, pero una pequeña lesión lo marginó de los encuentros y fue desafectado de la convocatoria. Enzo Fernández sí dijo presente en esta gira. Todo indica que en los amistosos de junio previos al inicio de la Copa América será el reencuentro del mejor del mundo con sus compañeros, entre los que estará Enzo Fernández.