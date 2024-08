Inter Miami todavía no ha podido volver a disfrutar de Lionel Messi desde que regresó de la Selección Argentina con la que disputó y conquistó la Copa América 2024 en Estados Unidos, sufriendo en la final ante Colombia una lesión en el tobillo que lo ha marginado hasta la fecha.

Matías Rojas, uno de los encargados de tomar la manija en la generación de fútbol del equipo en ausencia del argentino, reveló de todos modos que la influencia del capitán en el plantel es muy positiva incluso cuando no le toca jugar. Para ello, fue tan concreto como preciso para definir la importancia de su voz de mando en el vestuario: “Palabra santa”, dijo.

Todos los partidos del Inter Miami de Messi los podés ver en exclusiva con el MLS Season Pass de Apple TV.

“Leo está siempre, observa todo. Habla antes del partido. Está pendiente de qué pasó, por qué. Y siempre da su punto de vista. Obviamente para nosotros, como decimos en Paraguay, es palabra santa. Estamos orgullosos de estar ahí adentro, disfrutando”, expresó el exjugador de Racing.

Y agregó: “A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”.

Inter Miami pudo disfrutar poco de la sociedad Messi-Rojas.

Sin fecha cierta de regreso

La lesión de ligamento de tobillo que sufrió Lionel Messi en plena disputa de la final de la Copa América ante Colombia no le ha permitido todavía volver a ver acción en Inter Miami y ya lo dejó desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar con la Selección Argentina lo doble fecha de septiembre que marcará la reanudación de las Eliminatorias de CONMEBOL.

Si bien en un primer momento desde el club dueño de su ficha se habían establecido los plazos de su recuperación entre las cuatro y las seis semanas, llegada ya esa fecha límite Gerardo Martino no dio detalles sobre una posible vuelta.

Mientras tanto, playa

Lionel Messi aprovechó que Inter Miami concedió un día libre al plantel para salirse por un momento de los trabajos que le demanda la rehabilitación y disfrutar de un día de playa en familia, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, que incluyó además la compañía de su compañero y amigo Luis Suárez con su pareja Sofía Balbi.