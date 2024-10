Messi al Mundial de Clubes 2025: FIFA confirmó a Inter Miami como invitado para el torneo

Inter Miami se convirtió en el 31º equipo clasificado al Mundial de Clubes 2025. La FIFA lo confirmó este sábado 19 de octubre luego de que el conjunto que tiene a Lionel Messi como capitán y máxima figura terminó como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS. Es que ganó la Supporters’ Shield al llegar a los 74 puntos, récord para la liga, tras el 6-2 al New England Revolution con hat-trick del ’10’ argentino.

Desde hace varios días que se venía especulando con el anuncio oficial que determinaría a Inter Miami como el equipo anfitrión para recibir el Mundial de Clubes 2025. Es que este torneo que organiza FIFA, que tendrá 32 equipos, se jugará en los Estados Unidos en su totalidad. Por eso, la MLS se ganó el reconocimiento para tener un equipo automáticamente en el certamen y quedaron confirmadas las ‘Garzas’.

El logro que hace que el conjunto del estado de la Florida sea el equipo anfitrión del Mundial de Clubes del próximo año no es otro que la Supporters’ Shield, un trofeo que gana el equipo con más cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS. Si bien se trata de una gran conquista, lo cierto es que no cuenta como título oficial, pero eso no le importó al certamen estadounidense ni mucho menos a la FIFA para dar como invitado al Mundial de Clubes a Inter Miami.

Gianni Infantino confirmó a Inter Miami como el invitado al Mundial de Clubes 2025

Horas previas al anuncio oficial, trascendieron en redes sociales algunas fotos de Gianni Infantino por Miami, lo que daba a entender lo que finalmente terminó ocurriendo. El presidente de la FIFA llegaría a la ciudad del equipo invitado para hacer el anuncio oficial.

Finalmente, luego del partido, Infantino decretó en el campo de juego del Chase Stadium de Fort Lauderdale a Inter Miami como el equipo invitado del Mundial de Clubes 2025 por ser del país anfitrión. Así quedó confirmada la presencia de Lionel Messi en este torneo internacional.

Sin dudas, una gran noticia para la FIFA, ya que la presencia de Messi en los Estados Unidos revolucionó el fútbol en ese país y se espera lo mismo para cuando deba jugar los partidos de este torneo.

Lionel Messi buscará su cuarto título del Mundial de Clubes

Lionel Messi volverá a jugar un Mundial de Clubes, algo que no ocurre desde 2015. Si bien estrenará el nuevo formato de 32 equipos, el ídolo argentino no disputa este torneo de la FIFA debido a que no ha podido lograr títulos a nivel continental en clubes.

Anteriormente, participó tres veces en este certamen, todas fueron con FC Barcelona, luego de que salió campeón tres veces de la UEFA Champions League. En estas tres participaciones, logró títulos en todas (2009, 2011 y 2015). Su resumen es de cinco partidos jugados, con cinco goles marcados y una asistencia dada.

