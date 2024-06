En diálogo con Infobae, el campeón del mundo tocó varios temas futbolísticos y otros no tan vinculados al deporte.

A falta de poco para el comienzo de la Copa América en Estados Unidos, Lionel Messi habló en una entrevista con Infobae. En una charla muy distendida con Joaquín “Pollo” Álvarez, el mejor jugador del mundo tocó varios temas futbolísticos y extrafutbolísticos. Entre ellos, su futuro en la Selección Argentina.

Pensando en su futuro con la celeste y blanca, el 10 no fue tan contundente sobre no jugar el próximo Mundial: “Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente”.

“La edad es una realidad que está ahí. Si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no”, completó el capitán.

La Copa América que se viene

No fue la charla más futbolera de Leo, pero igualmente habló del nuevo torneo que se le viene con la Albiceleste: “Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita, igual que Brasil”.

“Creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador… Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada“, aseguró.

El emotivo recuerdo de su abuela

Leo se emocionó cuando recordó a Celia Oliveira Cuccittini, a quien le dedica todos los goles cuando señala al cielo con sus índices. “Teníamos algo especial, porque vivíamos todo el día prácticamente juntos. Ella muere cuando yo tenía 11 años. Era muy chico y lo sufrí mucho porque éramos muy pegados. Fue un amor muy grande para mí”, expresó.

“Éramos una familia que iba siempre a jugar al club de barrio y a ella le encantaba estar en el club. Yo tengo un hermano más grande, un primo más grande, uno más chico. Íbamos todos a la misma hora porque entrenábamos en horario corrido y a ella le gustaba llevarnos a todos”, explicó.

Las salidas de Lionel Messi a la Bresh

Desde su llegada a Miami, se pudieron ver muchas salidas de Leo con Antonela y varios de sus amigos. Sobre ese tema, soltó: “La verdad que somos una buena banda. Están Luis (Suárez) y Jordi (Alba) con sus mujeres, Busi, mi hermana… Tengo un amigo acá también que está con su familia. Cuando podemos aprovechamos y salimos a comer o las veces que fuimos a la Bresh. Intentamos hacerlo de vez en cuando”.

Cuando le preguntaron por el video que se viralizó suyo escuchando a María Becerra, no quiso entrar en detalles: “Nada, lo que pasó, pasó. Estábamos entre familia, amigos, disfrutando”.

Además, el campeón del mundo habló de la importancia de Antonela en su elección de ropa: “Bueno, yo pregunto mucho también para una elección. Me ayuda mucho. Intentamos adaptarnos a la ciudad también, es una ciudad atípica, diferente, y bueno, a los momentos también”.

“Acá cada uno está en la suya. Te podés poner cualquier cosa que acá no pasa nada y es una ciudad que te encontrás de todo. Y bueno, aprovechamos también”, completó.