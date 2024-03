La violencia en Rosario no cesa. En los últimos días, amenazaron de muerte a Ángel Di María, días después de que un sicario sicarios matara a Bruno Bussanich, el playero asesinado a sangre fría mientras trabajaba en una estación de servicio ubicada en la zona oeste de la ciudad santafesina.

En este contexto, el presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, aseguró que es buena idea que futbolistas de la talla de Lionel Messi y de Ángel Di María desembarquen en la Lepra y en Rosario Central, respectivamente.

“No lo he hablado, pero que Messi llegue a Newell’s y que Di María llegue a Rosario Central sería que se pacifique la ciudad. Soy un convencido de eso, es una expresión mía”, declaró en D-Sports Radio, en medio de los rumores sobre que el propio capitán de la Selección Argentina planea meterse en la política del club rojinegro junto a Maxi Rodríguez.

¿Newell’s puede ser una SAD?

Después de que vincularan a Ignacio Astore con Mauricio Macri para avanzar con el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas, fue la Secretaria General de Newell’s Old Boys quien dialogó con BOLAVIP y sostuvo: “Vino (NdR: el ex presidente de la Nación) hace 15 días a Rosario, pero no estuvo reunido con nadie del club, en absoluto. El año que viene habrá elecciones, y al día de hoy no estamos pensando en una reelección o si nos presentaremos. Si Maxi Rodríguez tuviese la voluntad política, obviamente sería súper valorable y valioso. Es un aliado, en el buen sentido, del club. Lleva a Newell’s a todos lados, y afortunadamente tenemos una relación espectacular, a pesar de que no quieran decirlo”. Y añadió: “A corto plazo, no lo veo en la política. Pero sí a mediano o largo plazo”.

Por otra parte, la integrante de la Comisión Directiva de la Lepra se refirió al informe que publicó La Política Online, donde sostuvieron que Jorge Messi comenzó a trabajar junto a la Fiera para acercar inversores que aporten capital en el club rojinegro: “La familia Messi tiene un manejo muy prolijo de las cosas. No van a salir a decir que en uno o dos años van a venir. No es la forma de manejarse que tienen”.

Di María había puesto en duda su regreso antes de la amenaza

Hace algunos días, en diálogo con ESPN, Ángel Di María se refirió a su futuro, donde no garantizó su regreso: “Estoy tranquilo y pendiente de todo. Es un sueño poder volver a Rosario Central. Todo lo que estuvo pasando últimamente en Rosario influye también. A uno le afecta y le choca un montón, pero las ganas y la ilusión siempre están”.