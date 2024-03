Ángel Di María atraviesa horas difíciles en Estados Unidos. Es que mientras el astro del Benfica se encuentra en la Selección Argentina afrontando los amistosos de la fecha FIFA, su familia recibió una amenaza en Rosario en la puerta del barrio cerrado Miraflores, lugar en donde residen.

La policía y la justicia de la provincia de Santa Fe ya se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de la intimidaciones, pero a priori acusaron a la violencia narco.

¿Qué contenía la amenaza? Según informó el portal Infobae, la misma se arrojó desde un auto gris en movimiento y estaba envuelta en un nylon negro que adentro tenía una carta dirigida a la familia de Di María: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (NdR: el Gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos“. En paralelo, cuando el vehículo se alejaba, se escucharon cuatro balazos que se tiraron al aire, aunque no se encontraron pruebas de ello.

Sin embargo, esto no sería lo peor de la situación que vivió la familia del astro argentino, ya que su propia esposa, Jorgelina Cardoso, se refirió a la situación en un diálogo privado con el cronista de Radio La Red, Santiago Sposato. El periodista reveló una única parte de la charla, ya que Cardoso pidió que se mantenga la mayoría en off. Dentro de lo que pudo mostrar La Red, se la escuchó a la esposa de Di María dejando una escalofriante frase: “No puedo hablar ni contar, es mucho más grave que lo que saben por las noticias“. Durísimo.

Di María había puesto en duda su regreso a Central por la situación de Rosario

El pasado martes, el campeón del mundo volvió a referirse a la posibilidad de regresar al equipo que lo vio nacer, pero esta vez fue más cauto al respecto, sobre todo contemplando la situación actual que atraviesa la ciudad de Rosario con la problemática del narcotráfico y la inseguridad.

En diálogo con ESPN, Di María fue claro: “Estoy tranquilo y pendiente de todo. Es un sueño poder volver a Central. Todo lo que estuvo pasando últimamente en Rosario influye también. A uno le afecta y le choca un montón,pero las ganas y la ilusión siempre están“, sentenció Angelito. Días después, a su familia le tocó sufrir este episodio de intimidación narco.

La frase de Lionel Scaloni sobre Di María y la situación de su familia

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió a la situación que vivió Di María con su familia y confirmó que será titular ante Costa Rica: “Hablé con él y va a jugar. Va a ser titular“.

Y se explayó: “En cuanto a eso (las amenazas) no cambia nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite. Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Y hablé otras cosas con él que me las guardo para mí“.