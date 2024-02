Si de algo le sirvió a Newell’s realizar un incómodo viaje a Miami en pleno desarrollo de la Copa de la Liga fue para continuar afianzando las relaciones diplomáticas entre Lionel Messi y la actual directiva, que confía en poder tenerlo de regreso en el club y estrenándose en la Primera División del fútbol argentino antes de su retiro.

“El amistoso fue muy importante para la institución. Lionel Messi significa mucho en el club. Fue un orgullo para nosotros, pero esto todavía sigue. Newell´s es un club con muchísima historia”, expresó en diálogo con DSports Radio el mánager del equipo Ariel Michaloutsos para empezar a justificar la decisión de disputar ese encuentro ante Inter en medio del ajustado calendario de competencia oficial.

Más allá de la identificación con La Lepra por parte del ocho veces ganador del Balón de Oro, por ser el club en el que se formó durante su infancia, los últimos acercamientos en el homenaje masivo a Maxi Rodríguez en El Coloso y el reciente amistoso disputado en Miami han hecho crecer las expectativas de poder tenerlo algún día defendiendo la camiseta rojinegra en Primera.

“En ese momento, preferí no decirle nada a Messi sobre su vuelta al club. No hablé. Solo fue un saludo cordial. Me parece que eso se va a decantar solo y ojalá se pueda dar en algún momento. Cuando él quiera volver, lo va a poder hacer”, aseguró Michaloutsos.

A días de su regreso desde Miami, Newell’s deberá visitar a Estudiantes de La Plata este lunes 19 de febrero, buscando reponerse de la victoria por goleada ante Racing que lo llevó a perder a manos de Godoy Cruz la primera posición de la Zona B en la Copa de la Liga. Por el lado de Messi, está preparándose para hacer con Inter el debut en la temporada 2024 de la MLS, el próximo miércoles 21 de febrero recibiendo a Real Salt Lake.

El futbolista de Newell’s que se llevó la camiseta de Messi

Uno de los grandes privilegiados del amistoso entre Inter Miami y Newell’s que terminó con empate 1-1 en el DRV PNK Stadium, fue Franco Díaz, autor del gol del equipo rosarino que se llevó la camiseta de Lionel Messi. “¡Messista hasta la médula! Sueño totalmente cumplido. Te amo Lionel, gracias”, escribió en su cuenta de Instagram para expresar su felicidad.

Horas después, en diálogo con DSports, se encargó de revelar detalles del encuentro que le permitió regresar a Argentina con tan preciado souvenir. “Me acerqué y le dije que lo amaba mucho, que estaba cumpliendo un sueño y le agradecí por las alegrías. Le dije que lo amo, es lo que siento y mi mujer no tiene chances con él, ja. Le voy a poner Lionel a mi hijo“, manifestó.