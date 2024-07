El futbolista de la Roma y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Paulo Dybala, celebró su matrimonio con Oriana Sabatini, con una gran fiesta en el Dok Haras, un lujoso lugar de eventos ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Este gran evento, contó con más de 300 personas invitadas, y se destacan las presencia de varios jugadores de la Albiceleste junto a sus parejas, tales como Ángel Di María, Cristian Romero, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.

Dentro de las ausencias más resonantes en esta fiesta, aparece la de Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, que no pudo estar presente debido a que tras la Copa América tuvo que volver a presentarse a los entrenamientos del Inter Miami, ya que sigue en competencia por la MLS.

Además de esto, otro motivo por el que la Pulga no pudo estar presente en la boda de Dybala, es porque está en medio de la recuperación de su lesión en el tobillo derecho que sufrió en la final del certamen continental, en donde tuvo que ser reemplazado por Nicolás González en el segundo tiempo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron este fin de semana.

La ausencia de Messi, no es la única dentro de los campeones del mundo en Qatar, ya que Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, tampoco pudieron asistir debido a que están afectados a la Selección Argentina Sub 23 para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los jugadores de la Selección Argentina que no están en la boda de Dybala

Por diferentes motivos, ya sea por compromisos con sus clubes o lesiones, los jugadores campeones del mundo que no asistieron a la boda de Dybala son:

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Foyth

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Germán Pezzella

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Thiago Almada

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Lionel Messi

Ángel Correa

Gabriela Sabatini no va a la boda de Dybala y Oriana

La ex tenista argentina y tía de Oriana, no estará presente en este evento. La encargada de revelar esta información, fue Yanina Latorre en LAM, que explicó: “El tema es que los Sabatini que viven en Argentina no quieren a la pareja de Gaby, con quien ella está hace mil años y viven en Suiza porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra. En su momento, Oriana la dejó de seguir en redes, debe haber habido algún tipo de pelea o disputa. Si no pasara nada, ella vendría a la boda“.

“Pará, escuchá cómo se enteran. La boda la organiza una wedding planner que es Claudia Villafañe y tiene un contrato de confidencialidad total. La wedding la llamó para confirmar asistencia, le preguntó si asistía y Gaby contestó que no“, compartió la esposa de Diego Latorre, panelista del programa de chimentos.

Dos hermanos de Dybala tampoco asisten a la boda

Otras de las ausencias resonantes de esta boda, pasa por los familiares del futbolista de la Roma, ya que según lo informado en Intrusos, Gustavo y Mariano, hermanos de Paulo, tampoco irán “por una pelea que fue en los últimos meses”.