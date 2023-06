Este 18 de junio se cumplen seis meses de la histórica conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Como es costumbre entre los hinchas en los 18 de cada mes, miles de recuerdos e imágenes inéditas salen a la luz en redes sociales para traer al presente lo que ocurrió en la infartarte final ante Francia y el agradecimiento a los jugadores y el CT se transformó en una constante en cada fecha emparentada a la última Copa del Mundo.

El protagonista de cada memoria es, por supuesto, Lionel Messi y su legendaria actuación desde el primer hasta el último encuentro del certamen. Miles y miles de mensajes le fueron dedicados al Capitán de la Albiceleste que, a través de su cuenta de Instagram, decidió devolverlo con un emotivo posteo que se volvió furor.

El “10” publicó una imagen suya besando la tan preciada Copa del Mundo, previo a la coronación junto a sus compañeros, y se acordó de la fecha: “Seis meses”. Cada vez que tiene oportunidad, Leo recuerda el logro en Qatar y en una de sus últimas declaraciones destacó la importancia de la conquista en su continuidad con la Selección: “Si no hubiéramos ganado el Mundial, no estaría acá”.

A continuación, Messi escribió un largo texto que ilustró con, según él, los mejores momentos que vivió con la Selección Argentina durante su estadía en Qatar y, al pie de la publicación, se acordó del Día del Padre. El posteo completo dice lo siguiente:

Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos.

Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron.

Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás.