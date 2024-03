Gerardo Tata Martino explicó la salida de Lionel Messi en el comienzo del segundo tiempo del partido de vuelta entre Inter Miami y Nashville SC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. A su vez, confirmó la lesión que padece el ’10’ argentino y por la cual no quiso correr riesgos.

En la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-1, que decretó la clasificación de Inter Miami a los cuartos de final, Tata Martino explicó lo sucedido con Messi. Salió al inicio del segundo tiempo y se debió a sus problemas físicos, por los que deberá hacerse estudios en las próximas horas.

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido“, afirmó el técnico argentino de Inter Miami.

Messi estaría descartado para el próximo partido de Inter Miami ante DC United

Así como confirmó la lesión que padece Messi, Martino también brindó más detalles de los pasos a seguir con el capitán de Inter Miami. En este sentido, confirmó que le harán estudios y que es probable que no juegue el próximo partido del equipo ante DC United por la MLS.

“No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona“, informó.

Por supuesto, el técnico rosarino recalcó lo que significa el perder a Messi para los próximos encuentros de las Garzas. “Reemplazar a un jugador no se trata simplemente de sustituirlo, se trata de reemplazar al mejor jugador de todos“, reflexionó.

Preocupación en la Selección Argentina por el estado de Lionel Messi

Los estudios que se realizará Lionel Messi no sólo serán determinantes para Inter Miami, sino también para la Selección Argentina. Es que el capitán y máxima figura de la Albiceleste integra la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo y su condición física empieza a preocupar al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, de cara a los amistosos.

Cabe recordar que el combinado campeón del mundo deberá enfrentar a El Salvador y a Costa Rica los días 22 y 26 de marzo, respectivamente. ¿Podrá estar Messi?