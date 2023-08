Gerardo Martino continúa disfrutando de la posibilidad de dirigir a futbolistas de la talla de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en una liga que está lejos de pertenecer a la elite del fútbol mundial como la de Estados Unidos, disputando actualmente la Leagues Cup que nuclea equipos de la MLS y la Liga MX.

Este viernes, Inter Miami consiguió una nueva y cómoda victoria 4-0 sobre Charlotte FC, con gol del capitán de la Selección Argentina para cerrar el marcador, que le valió además la clasificación a las semifinales de esta competencia, en la que enfrentará al Philadelphia Union.

Finalizado ese encuentro, Gerardo Martino mantuvo el primer cruce tenso con un periodista desde su llegada al club, precisamente porque este le preguntó si consideraría un fracaso no ganar todas las competencias que dispute con un plantel que parece romper con la media de la región.

“Es una palabra que sobre todo a ustedes les gusta utilizar mucho. Genera cierto dramatismo y es bienvenida, no por parte del protagonismo. Es importante escucharla después de un 4 a 0. Pero bueno“, le respondió el Tata con ironía, aunque sorprendido por el planteo.

Pero la reflexión de Martino a raíz de esa consulta no se terminó ahí. “Nosotros nos haremos cargo de los que nos tenemos que hacer cargo. No conozco ningún entrenador que esté en una banca de cualquier equipo y no tenga que asumir los riesgos y lo que le toque. Muchas veces -siguió- considero que es excesivo el premio cuando las cosas vienen bien. También creo que a veces el castigo es excesivo. Sobre todo cuando el castigo o el premio no vienen precedidos de un análisis correcto“, explicó.

¿Qué dijo Martino sobre el rol de Messi en Inter Miami?

Tata Martino disfruta de volver a trabajar junto a Lionel Messi en un plantel que conduce y se refirió a todo lo que fue generando en sus compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha. “La realidad es que nosotros, más allá de que hay un esfuerzo colectivo, también estamos acá por lo que él ha ofrecido en estos cinco partidos. No solamente por lo que él da, sino por lo que genera en el resto. Y no solamente hablo del liderazgo en lo futbolístico. Hay mucho de ese cambio con la presencia de él“, señaló.

¿Cuándo juega Inter Miami por las semifinales de la Leagues Cup?

Inter Miami enfrentará al Philadelphia Union por las semifinales de la Leagues Cup, en un partido que está programado para el martes 15 de agosto en el Subaru Park, con horario todavía a confirmar.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.