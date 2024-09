Tras ser presentado hace dos días como flamante refuerzo de Inter Miami, donde competirá por el puesto con Drake Callender, Óscar Ustari volvió a tener contacto con la prensa a la salida del entrenamiento e hizo una valoración de Lionel Messi que trasciende al aporte que puede hacer dentro del terreno de juego.

“La figura máxima del fútbol hoy es Leo. Pero lo que más valoro es cómo lleva todo eso, con pie de plomo, sin olvidarse de sus raíces. Conmigo ha sido siempre el mismo. Entonces, me pone muy feliz que con el tiempo y con esa terquedad que tiene él, haya logrado todo lo que ha logrado. Porque se lo ha ganado. Ha trabajado, se ha esforzado. Hoy está en una etapa de disfrute y yo estoy feliz de estar viéndolo disfrutar y también disfrutándolo”, dijo el arquero que llegó libre tras finalizar su vínculo con el Audax Italiano de Chile.

Ustari y Messi construyeron una amistad desde muy jóvenes vestidos de celeste y blanco. Con la Selección Argentina Sub 20 ganaron el Mundial de 2005 en Países Bajos y ya en la mayor disputaron la Copa del Mundo de 2006 en Alemania. Además, se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Hace apenas un año atrás, el arquero había visitado al capitán de la Selección Argentina en Miami y se llevó una camiseta suya de Inter como souvenir. Ahora, asume con la responsabilidad de siempre el desafío de ayudar tanto dentro como fuera de la cancha al equipo líder de la Conferencia Este de la MLS.

Ustari se refirió a un aporte que no se ve y quiere hacer en Inter Miami

Más allá de la competencia deportiva que librará con Drake Callender, uno de los futbolistas con más ascendencia en el plantel, por un lugar en el arco, Óscar Ustari hizo referencia a otro aporte que puede hacer al club y que no se ve dentro de una cancha.

“Me gustaría aportar desde todo punto de vista, jugando o no jugando. Me gusta hablar mucho con los chicos. Hay cosas que no se ven, que suceden dentro de una cancha pero que se forjan fuera. El tiempo que llevo en el fútbol, que ya es bastante, me da esa condición de ver otras cosas, de valorar otras cosas y tener la tranquilidad para tomar ciertas decisiones”, señaló.