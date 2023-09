Después de una pausa de 21 años, una pelea por el título mundial protagonizada por un nicaragüense finalmente regresa a la tierra de los Lagos y Volcanes. El campeón minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jonathan “Bomba” González (27-3-1) de Caguas, Puerto Rico, está listo para hacer su tercera defensa contra el retador local clasificado OMB #10 Leyman “El Fénix” Benavides `(20-6-1), el 27 de Octubre desde el Complejo Deportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua.

La pelea se transmitirá en vivo a las 9PM/EDT por ESPN+ (EE.UU., incluido Puerto Rico) y se transmitirá por ESPN Knockout en toda América Latina.

“All Star Boxing regresa con una cartelera espectacular el 27 de octubre con una pelea por el título mundial y múltiples cinturones regionales en juego”, afirmó Tuto Zabala Jr, presidente de la empresa. “En diciembre de 2009 realizamos un gran espectáculo desde Managua que incluyó 2 peleas por el título mundial y vio el ascenso de muchos prospectos a contendientes”.

“Bomba” González está de regreso al ring después de dos defensas exitosas en 2022. En junio derrotó al ex olímpico Mark Anthony Barriga en Kissimmee, FL, un segundo hogar para la afición puertorriqueña y luego viajó a Tokio, Japón, donde derrotó a Sokichi Iwata. por Decisión Unánime.

Desafortunadamente, una batalla con micro-plasma en una pelea de unificación histórica contra Kenshiro Teraji por los títulos de la revista Ring WBO/WBA/WBC obligó a González a retirarse de la pelea programada para abril.

“Estamos entusiasmados de volver al ring ya que me siento 100% saludable y listo para defender mi cinturón” destacó el campeón de la OMB Jonathan “Bomba” González “Estoy dispuesto a demostrar que soy el mejor peso mosca jr del mundo y en octubre El día 27 puedes esperar ver la mejor versión de Bomba”

Leyman Benavides, ex campeón de oro de la AMB, ha acumulado una serie de victorias que incluyen una victoria sobre el ex campeón mundial Wilfredo “Bimbito” Méndez. El Covid-19 obligó al ex campeón a permanecer al margen durante la pandemia, pero una victoria mantenida en junio pasado lo volvió a poner en la mezcla.

“Este es un sueño hecho realidad para mí, pelear en mi ciudad natal por un título mundial” señala Leyman Benavides “El 27 de octubre haremos historia en Nicaragua”

La conferencia de prensa oficial se llevó a cabo este martes en el Estadio Soberanía en Managua, Nicaragua para anunciar formalmente la pelea. Más detalles sobre la cartelera seguirán. La pelea es promovida por Tuto Zabala Jr All Star Boxing, Inc.