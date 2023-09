Terence Crawford aseguró tener sentimientos encontrados inmediatamente después de su dominante victoria sobre Errol Spence Jr., cuando se convirtió en campeón indiscutido de peso welter en junio pasado, con un nocaut técnico sobre su oponente en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Recientemente Crawford reveló que sintió diferentes emociones, que fueron desde la euforia hasta sentirse aliviado con el resultado que obtuvo sobre Spence. Sin embargo, también se sintió decepcionado por el tiempo que le llevó conseguir la exaltación que pensó lograría al principio de su carrera.

Crawford ha lidiado por mucho tiempo con críticas de no ser un peleador verdaderamente de gran nivel en las filas del peso welter, sumado a que la política del deporte le impidió conseguir peleas importantes.

“Esos fueron mis sentimientos. Mucha gente me dijo que no parecía muy feliz después de ganar, que no vieron la emoción en mí. Pero sí estaba feliz. Estaba feliz de tener que demostrarle al mundo lo grandioso que sabía que era. Pero también estaba un poco decepcionado por el tiempo para obtener mi reconocimiento, conseguir una gran pelea con este estatus, a los 35 años”, comentó Crawford a Joe Rogan.

“Perseguí a Manny Pacquiao quizás durante 5 años antes de Spence. He sido campeón durante nueve años, cumpliré 10 años en marzo. He estado haciendo esto por mucho tiempo, estando en la cima desde que vencí a Yuriorkis Gamboa en 2014, y he buscado todos los desafíos más grandes que existen. Algunos de ellos los pude capturar y otros se fueron en otra dirección. Tengo la suerte de ser el primer hombre indiscutible en la división de peso welter junior y el primer hombre indiscutible en peso welter en la era de los cuatro cinturones. Ser indiscutible en dos divisiones de peso es una bendición”, resaltó Crawford.

“Cuando vas a la trastienda y todos quieren ver la emoción y yo digo, 'Me quité eso de la espalda'. Fue una señal de alivio”, concluyó.